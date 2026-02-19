logo pulso
Velasco niega que SLP sea moneda de cambio

El líder del PVEM afirma que no hay consenso con Morena sobre la reforma electoral

Por Redacción

Febrero 19, 2026 01:15 p.m.
A
Manuel Velasco Coello

Manuel Velasco Coello

El coordinador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el SenadoManuel Velasco Coello, afirmó que no existe consenso con Morena en torno a la reforma electoral que impulsa el Ejecutivo federal y negó que las candidaturas de 2027, incluida la de San Luis Potosí, formen parte de una negociación política.

En entrevista con El Universal, el exgobernador de Chiapas sostuvo que en la mesa de diálogo entre el gobierno y los partidos de la alianza oficialista no se ha abordado el tema de las próximas gubernaturas.

¿Cuál es la postura del PVEM sobre la reforma electoral?

"Por supuesto que no, no ha sido tema", respondió al ser cuestionado sobre si estados como San Luis Potosí y Quintana Roo podrían utilizarse como "moneda de cambio" para respaldar la iniciativa presidencial.

Velasco reconoció que actualmente no hay consenso sobre la reforma electoral, particularmente en los puntos relacionados con el recorte presupuestal a los partidos y la forma de elegir a los legisladores de representación proporcional.

Explicó que el PVEM ha planteado que cualquier reducción de recursos se haga de manera equitativa y propuso que todos los partidos ajusten su financiamiento al nivel que recibe el Partido del Trabajo. También señaló que se analizan distintos mecanismos para modificar la elección de legisladores plurinominales.

Negociaciones y candidaturas en San Luis Potosí para 2027

El senador aseguró que la alianza legislativa entre Morena, PVEM y PT se mantiene sólida, aunque admitió que las negociaciones continúan.

Las declaraciones adquieren relevancia para San Luis Potosí, donde el Partido Verde ha perfilado interés en competir por la gubernatura en 2027.

Con información de El Universal.

PVEM analizará a fondo una reforma electoral: Ruth González

El proyecto propone reducir financiamiento público a partidos y al INE

