Velasco 'destapa' a Ruth González previo a reunión en Palacio Nacional

El coordinador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Senado, Manuel Velasco Coello, destapó públicamente a la senadora Ruth González Silva como la próxima gobernadora de San Luis Potosí, al asegurar que encabeza ampliamente las preferencias electorales y que su postulación sería prácticamente un hecho si ella así lo decide.

Velasco afirmó en entrevista que, de acuerdo con encuestas internas del PVEM, González Silva se encuentra "dos a uno arriba" frente a cualquier otro aspirante, con una ventaja superior a los 20 puntos, lo que la perfila con claridad como la opción más competitiva del partido para suceder a su esposo.

"En las encuestas que nosotros hemos hecho en el partido, va dos a uno arriba, con una amplia ventaja de más de 20 puntos. Ojalá se anime", expresó el senador.

Al ser cuestionado directamente sobre si ella será la próxima gobernadora de San Luis Potosí, respondió: "Sí, sin duda, esperemos, si ella quiere".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Consultada al respecto, la senadora Ruth González evitó asumir una postura definitiva y subrayó que por ahora su prioridad es el trabajo legislativo.

"Se pueden decir muchas cosas, pero es lo que una servidora pueda decidir en su momento", señaló ante medios e insistió en que su atención está puesta en sus responsabilidades actuales.

"Ahorita, mi trabajo está enfocado en el Senado. Yo creo que lo importante ahorita es trabajar", afirmó, al recalcar que la ciudadanía espera que cumpla con la labor para la que fue electa.

"La gente de San Luis Potosí, de todo México, espera que una servidora esté haciendo lo que le corresponda, que es estar aquí en el Senado", apuntó, aunque reconoció que las declaraciones de su coordinador Manuel Velasco han colocado el tema en la agenda pública.

LEA TAMBIÉN PVEM está abierto a opciones para elegir pluris: Manuel Velasco Propuestas PVEM: Equilibrio democrático en elección de plurinominales

Cuestionada sobre qué sería necesario para aceptar una eventual candidatura, González respondió que no es momento de hablar de aspiraciones electorales, y recordó que incluso dentro del propio partido se ha planteado la necesidad de actuar con cautela. "Manuel Velasco puede decir muchas cosas, pero dice él que tienen que convencer", comentó.

Las elecciones para renovar la gubernatura de San Luis Potosí serán en 2027, mientras que la prohibición constitucional del "nepotismo electoral" entrará en vigor hasta 2030, aunque Morena, aliado del Partido Verde, introdujo en sus estatutos que ningún familiar directo de quien ostente la titularidad de un Poder Ejecutivo estatal o municipal puede postularse para sucederlo en el cargo.

Manuel Velasco acude a Palacio Nacional.

En el marco de la construcción de la propuesta de reforma electoral que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el coordinador de la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Senado, Manuel Velasco, acudió este miércoles a Palacio Nacional.

Su llegada se registró a las 11:30 horas de este miércoles, minutos antes había destapado a Ruth González para suceder a su esposo, Ricardo Gallardo, en la gubernatura de San Luis Potosí.

A su llegada, el legislador fue cuestionado sobre si sostendría una reunión con la mandataria federal; sin embargo, respondió escuetamente: "vengo a otra reunión", sin ofrecer mayores detalles.

Minutos antes también ingresaron al recinto la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, así como la subsecretaria Rocío Bárcena Molina, en medio de las negociaciones políticas que se mantienen en torno a la reforma electoral.

Asimismo, a la reunión llegó el presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, Jesús Sesma Suárez.

Un día antes, dirigentes del Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde retomaron el diálogo con el gobierno federal en la Secretaría de Gobernación, en un nuevo intento por destrabar el proyecto legislativo.

Las conversaciones se reanudaron luego de que ambas fuerzas políticas se levantaron de la mesa de negociación, tras acusar que la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, no aceptó el acuerdo previo para mantener las diputaciones y senadurías de representación proporcional, conocidas como "plurinominales".