Vencidos, más de 3 mil títulos de concesión de agua: Conagua

En el estado de San Luis Potosí, existen alrededor de 3 mil 486 títulos vencidos de concesión de aguas nacionales, informó Darío Fernando González Castillo, director local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Describió lo anterior al informar sobre la publicación en el Periódico Oficial de la Federación (DOF) del Acuerdo por el que se emite el decreto de facilidades administrativas, a fin de lograr la regularización de concesión de aguas nacionales.

Refirió que va dirigido a quienes tienen títulos de uso doméstico, agrícola, pecuario y acuícola de hasta 500 mil m3; y uso público urbano de municipios de agua potable, sin importar volumen.

Precisó que regulizará para que realicen el trámite de adhesión, quienes tengan títulos cuya vigencia haya expirado entre el 1 de octubre del 2017 y el 1 de marzo del 2025.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En conferencia de prensa en la oficina local, precisó que las y los interesados tienen desde este momento y hasta abril del 2026 para acercarse a la institución y volver a tener vigencia.

Destacó que se instalaron módulos en oficinas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), asi como en los municipios Salinas de Hidalgo, Matehuala y Ciudad Valles.

Añadió que brigadas itinerantes visitarán a los propietarios agrícolas, dado que muchos de ellos no reciben la información sobre las campañas de regularización.