Vía Alterna podría ser ampliada hasta el Eje 140

Entre una semana o en 15 días, podrían iniciar los trabajos de ampliación de la denominada Vía Alterna hasta el Eje 140, estimó el gobernador del estado, José Ricardo Gallardo Cardona.

Con la expectativa de que se disminuirá 35% el tránsito vehicular a la Zona industrial por la carretera 57, el 28 de agosto del 2025 el Gobierno del Estado inauguró la vía alterna, proyecto de movilidad iniciado desde el sexenio pasado.

Las obras implicaron una intervención de 8.6 kilómetros de longitud, destacando la construcción de un puente vehicular que se complementa con la rehabilitación de la prolongación de la avenida Salk. La obra significó una inversión acumulada de poco más de 700 millones de pesos, correspondiente al tramo intervenido hasta el Eje 122, la edificación de un puente, reparación de 5.7 kilómetros de la prolongación de la avenida Salk, así como reparaciones en la avenida Comisión Federal de Electricidad.