logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ADRIANA & LUIS ¡ENAMORADOS!

Fotogalería

ADRIANA & LUIS ¡ENAMORADOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Vía Alterna podría ser ampliada hasta el Eje 140

Por Rubén Pacheco

Abril 12, 2026 03:00 a.m.
A
Vía Alterna podría ser ampliada hasta el Eje 140

Entre una semana o en 15 días, podrían iniciar los trabajos de ampliación de la denominada Vía Alterna hasta el Eje 140, estimó el gobernador del estado, José Ricardo Gallardo Cardona.

Con la expectativa de que se disminuirá 35% el tránsito vehicular a la Zona industrial por la carretera 57, el 28 de agosto del 2025 el Gobierno del Estado inauguró la vía alterna, proyecto de movilidad iniciado desde el sexenio pasado.

Las obras implicaron una intervención de 8.6 kilómetros de longitud, destacando la construcción de un puente vehicular que se complementa con la rehabilitación de la prolongación de la avenida Salk. La obra significó una inversión acumulada de poco más de 700 millones de pesos, correspondiente al tramo intervenido hasta el Eje 122,  la edificación de un puente, reparación de 5.7 kilómetros de la prolongación de la avenida Salk, así como reparaciones en la avenida Comisión Federal de Electricidad.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    VIDEO | Usan vehículo oficial para mudanza
    VIDEO | Usan vehículo oficial para mudanza

    VIDEO | Usan vehículo oficial para mudanza

    SLP

    Redacción

    Camioneta de la CEBP estatal fue captada sacando muebles de un fraccionamiento de Pozos

    El lunes regresan más de 545 mil alumnos en SLP tras vacaciones
    El lunes regresan más de 545 mil alumnos en SLP tras vacaciones

    El lunes regresan más de 545 mil alumnos en SLP tras vacaciones

    SLP

    Pulso Online

    Reinician actividades en más de 8 mil planteles tras vacaciones.

    Comercios sí pagan, falla es de Interapas: Canacope
    Comercios sí pagan, falla es de Interapas: Canacope

    Comercios sí pagan, falla es de Interapas: Canacope

    SLP

    Rolando Morales

    Sector descarta adeudos millonarios y señala mala administración como origen de la crisis

    Acusan "fracking disfrazado" en nuevo discurso energético federal
    Acusan "fracking disfrazado" en nuevo discurso energético federal

    Acusan "fracking disfrazado" en nuevo discurso energético federal

    SLP

    Rolando Morales

    Colectivo advierte riesgos ambientales y señala falta de consulta en la Huasteca