Víctima de violencia denuncia tardanza en protección de Fiscalía

Una mujer víctima de presunta violencia intrafamiliar, denunció que la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha llevado a cabo una orden de aprehensión en contra de su agresor, de quien teme le pueda causar daño a su integridad física.

María E. mujer maltratada por su ex pareja -con quien llevaba una relación de 21 años-, narró que lo denunció el año pasado debido al referido motivo, pero también por el pago de pensión alimenticia.

Expresó que aunado a ello, existe una disputa de un predio, por lo cual, los hijos del denunciado -de otra pareja-, quienes son jueces orales, la han amenazado con despojarla del predio, pero además con la no procedencia de la denuncia.

Reportó que ya se sometió al examen psicológico para víctimas de violencia familiar, pero además entregó pruebas, es decir, testigos al Ministerio Público a cargo de la carpeta de investigación.

Aseveró que su abogado y la Fiscalía le comunicaron que existe orden de aprehensión en contra del presunto agresor, pero todavía no ha sido cumplimentada por la Policía Investigadora.

"Yo temo por mi seguridad y la de mis hijas (...) Una vez en mi casa me aventó vino en la cara y comenzó a decirme muchas maldiciones. Yo le hablé a la policía y se lo llevó. Tengo medidas de protección, me dieron un número de teléfono, pero a veces no responden", concluyó.