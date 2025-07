VIDA EN OTROS PLANETAS

La existencia de vida extraterrestre obsesiona a la humanidad. Comprobar si el fenómeno de la vida, creadora de tan maravillosas especies, ha ocurrido también en otro lugar del universo, y no somos los únicos, cambiaria por completo los conceptos, creencias, valores y costumbres de nuestra sociedad.

Ya desde el siglo pasado, avistamientos de supuestas naves espaciales o incluso encuentros cercanos con seres extraterrestres cautivaron la imaginación de un público ávido de noticias. Aunque no faltaron los charlatanes quienes hicieron fama y fortuna especulando sobre los OVNIS o avistamientos de aparentes naves interplanetarias. ¡Hubo quien dijo haberlos contactado personalmente! Surgió la imagen estereotipada de E.T.; un humanoide de cabeza enorme quien desplazo a espíritus, duendes y fantasmas del imaginario público.

Sin embargo, la gran interrogante persistía y se presentaron iniciativas serias, científicas, para explorar planetas cercanos o escuchar posibles señales de radio provenientes de alguna lejana civilización tecnológica. Avances en cosmología y ciencias biológicas, favorecieron diversas hipótesis, al descubrirse que los elementos químicos conformadores de los seres vivos son comunes en el Universo. Agua, átomos de Carbono, Hidrogeno, Nitrógeno, Oxigeno, Azufre y Fosforo (CHONSP); se fabrican en el interior de las estrellas, las cuales estallan al final de su vida, dispersando esos mismos elementos por el universo así; la Tierra y nosotros estamos hechos de polvo de estrellas.

La mayoría de las sondas espaciales o rovers recorren superficies de planetas, buscando indicios o restos de vida. En el 2009 la NASA lanzo el telescopio Kepler, descubriendo que la mayoría de estrellas poseen planetas. Haciendo cálculos, solo en nuestra galaxia, existirían miles de millones de planetas y lunas. Para permitir la existencia de vida, un planeta debe orbitar no tan cerca y ni tan lejos de su estrella, a fin de conservar su agua líquida, donde se disolverían y combinarían los elementos de la vida… Y tras unos millones de años de relativa estabilidad, por selección natural, evolucionarían seres complejos. La misma NASA definió el concepto de vida como: “Un sistema de reacciones químicas, autosostenido, capaz de sufrir evolución darwiniana”.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Preguntamos a Jessica Mena, divulgadora de astronomía en San Luis Potosí, productora de los programas radio y directora de la REDICITI. Ella comenta: “Desde el inicio de la humanidad hemos sido curiosos, necesitamos explorar y ampliar nuestra comprensión, hemos sobrevivido adquiriendo nuevos conocimientos, recursos y territorios. Soñamos con el día cuando se descubra que no estamos solos en el universo, pero debemos tener cuidado que nuestras ilusiones no permitan alabar a falsos profetas, charlatanes que sin fundamentos nos hablan de mundos utópicos, seres protectores, poseedores de una suprema tecnología y filosofía para solucionar todos nuestros problemas. Será la ciencia la que nos dará esas respuestas y soluciones; aunque debemos trabajar para conseguirlas, tal vez sea esto lo que no satisface a mucha gente. Debemos formar a más científicos en todas las disciplinas del conocimiento quienes aporten a esta titánica labor. Seguramente podremos alcanzar planetas lejanos con rovers no tripulados y descubrir extraterrestres diminutos (bacterias o microorganismos) como al inicio de la Tierra, no debemos perder la esperanza manteniendo nuestra imaginación en la realidad del Universo”. Para más información pueden encontrar a Jessica en Instagram como: “espiritudeciencia”; en Facebook: “Cosmos tu ventana al universo” y en “El Espíritu de Darwin”

Recomendamos los libros de los famosos divulgadores de Ciencia: Carl Sagan, Isaac Asimov y Neil Degrass Tyson. Sin olvidar la película “Contacto” de 1997.

No debemos permitir a quienes han hecho de la posibilidad de vida extraterrestre un lucrativo negocio de espectáculo. Al tiempo que nuestros investigadores y académicos de los Centros de estudios de astronomía y biología en las universidades, permanecen callados, sin critica ante tan numerosas falsas noticias y afirmaciones absurdas de esos mentirosos quienes solo buscan audiencia, mientras confunden a la sociedad y a los jóvenes estudiantes, extraviando su tan humana curiosidad por el Cosmos

? La espectrografía analiza el espectro de luz estelar que, al pasar por la atmosfera de un

planeta, produce líneas negras de absorción características para cada elemento.

? Existen exoplanetas orbitando alrededor de prácticamente cada estrella. Con los telescopios espaciales han encontrado mundos similares, en masa y composición al nuestro. Pero están a decenas de años luz de nosotros.

? Existen exoplanetas orbitando alrededor de prácticamente cada estrella. Con los telescopios espaciales han encontrado mundos similares, en masa y composición al nuestro. Pero están a decenas de años luz de nosotros.

? Existen exoplanetas orbitando alrededor de prácticamente cada estrella. Con los telescopios espaciales han encontrado mundos similares, en masa y composición al nuestro. Pero están a decenas de años luz

de nosotros.