Video | Burócratas del PJE exigen pagos pendientes

Personal jubilado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) de San Luis Potosí se manifestaron en la presidencia del dicho Poder para exigiendo al Gobierno del Estado los pagos correspondientes a los ajustes de los trabajadores activos y jubilados, así como de retroactivos adeudados.

Así lo manifestó la representante de los jubilados del STJE, Ana María Morales Lara, quien explicó que desde febrero de 2024 no se han aplicado los incrementos salariales establecidos en los tabuladores oficiales, lo que ha generado un desfase tanto en el pago a los trabajadores en funciones como en las percepciones de los jubilados.

Detalló que, si bien a los activos se les han cubierto parcialmente algunos retroactivos de este año, persiste un adeudo que abarca desde enero hasta septiembre de 2025, sin que se les reconozca el monto que marca el tabulador publicado en el Periódico Oficial del Estado (POE).

"Lo que pedimos es claro: que se regularice la nómina de los activos para que Pensiones pueda pagarnos lo que nos corresponde como jubilados. Hemos entregado oficios, participado en mesas de diálogo y ofrecido salidas para que el gobierno cumpla, pero hasta ahora solo nos han pedido paciencia, y la paciencia se ha convertido en alargar los tiempos", reclamó.

La última reunión entre representantes de jubilados y autoridades estatales se llevó a cabo el pasado 28 de agosto, en la que, según Morales Lara, se hicieron compromisos de análisis que hasta la fecha no se han cumplido.

"Queremos una respuesta inmediata, no promesas que se queden en el aire. Lo que pedimos no es un favor, es un derecho", enfatizó.