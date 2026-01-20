Video | Chocan en Comisión de Salud por exhorto al IMSS-Bienestar

La falta de expedientes clínicos completos en unidades de salud, como la de Ciudad Valles encendió el debate en la Comisión de Salud del Congreso del Estado, donde diputadas y diputados confrontaron posturas sobre si las carencias del sistema justifican un exhorto al IMSS-Bienestar o si se trata de un tema ya atendido desde la federación.

El punto de acuerdo fue presentado por la diputada del PRI, Sara Rocha Medina, quien propuso exhortar a la Dirección General del IMSS-Bienestar a implementar un sistema de validación de necesidades en clínicas, ante la ausencia de documentación oficial, expedientes clínicos, formatos administrativos, insumos básicos y mantenimiento. En su exposición de motivos, la legisladora mencionó que estas fallas son consecuencia directa de la centralización de los servicios de salud y afectan la atención a los pacientes.

Durante el análisis del exhorto se expuso que la carencia de expedientes clínicos vulnera el derecho constitucional a la salud, al impedir diagnósticos adecuados y una atención médica de calidad.

La presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social, Frinné Azuara Yarzábal, coincidió en la relevancia del tema y advirtió que el sistema de portabilidad institucional que impulsa la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum no puede funcionar si los usuarios no cuentan con expedientes clínicos bien integrados. Señaló que su ausencia tiene implicaciones científicas, técnicas, éticas y legales, además de afectar directamente la calidad del servicio médico.

La discusión escaló cuando el diputado de Morena, Carlos Arreola Mallol, llamó a evitar la partidización de la agenda de salud y cuestionó el sustento del punto de acuerdo, al afirmar que no presenta pruebas documentales ni solicitudes ciudadanas. Defendió que existe una estrategia federal en marcha para la digitalización de expedientes clínicos, la entrega de medicamentos y la inversión en tecnología, con recursos asignados en el Paquete Económico 2026 y avances en la homologación de sistemas entre el IMSS, IMSS-Bienestar e ISSSTE.

En respuesta, Azuara Yarzábal rechazó que el exhorto tenga un trasfondo partidista y sostuvo que la salud es una deuda pendiente del gobierno federal. Afirmó que el planteamiento está alineado con la política nacional de integración del sistema público de salud y reiteró que acelerar la integración de expedientes clínicos beneficia especialmente a la población más vulnerable, que sigue enfrentando carencias en hospitales y centros de salud.

A la discusión se sumó la diputada del PAN, Mareyna Vancini Villanueva, quien señaló que, más allá de las cifras oficiales federales, la ciudadanía continúa solicitando apoyo para cirugías, medicamentos y atención médica.

Propuso que la Comisión realice visitas a hospitales del estado para constatar directamente el desabasto y las condiciones de infraestructura, en un cierre que dejó sobre la mesa la distancia entre los datos institucionales y la experiencia diaria de los pacientes.