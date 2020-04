VIDEO | Confirman nuevo caso de coronavirus en SLP; suman 71

La Secretaría de Salud informó que en San Luis Potosí, hasta este miércoles se tienen contabilizados 71 casos de coronavirus, es decir, un caso más que ayer.

La cifra de defunciones hasta este día se mantiene en cinco.

El nuevo caso corresponde a una mujer de entre 25 y 44 años de edad con residencia en la capital potosina, cuyo contagio fue local. Tiene nueve contactos y se investiga para reducir el riesgo de transmisión.

Mónica Liliana Rangel, secretaria de Salud recordó el riesgo de saturación de los hospitales si no se acatan las medidas de sana distancia y autocuidado para evitar contagios.

Dijo que se implementarán acciones para reducir la movilidad de las personas "y establecer con mayor severidad las restricciones, así como la aplicación de más pruebas, pero si los ciudadanos no entendemos que no debemos movernos, el virus se mueve con la gente... si no tienen que salir, quédense en casa".

Respecto a la posibilidad de toque de queda, dijo que "si la gente sigue saliendo, "aunque la multes, aunque la lleves a la cárcel, será una persona que potencialmente puede estar infectando a los demás, así que es un llamado a la conciencia de actuar como si estuviéramos enfermos, para así evitar contagiar a los demás".

Recalcó que "no podemos desviar a nuestros cuerpos de seguridad que están realizando múltiples acciones a estar cuidando a cada ciudadano, si cada ciudadano hace su tarea de quedarse en casa seguramente vamos a poder mantener un control de transmisión bajo".

Enfatizó que las medidas coercitivas, si bien ayudan, no son la mejor opción, "somos 2.8 millones de habitantes y nos seguimos moviendo, seguimos saliendo, salen a hacer ejercicio de manera conjunta, vemos los fines de semana a las familias exponiendo a sus hijos en espacios donde se pueden conglomerar personas..."

"Cada mañana cuando despiertes y quieras salir de casa pregúntate, si vale la pena poner en riesgo a tu familia".









El director de Salud Pública, Miguel Lutzow dijo que según los cálculos, por cada 100 mil habitantes se contagiarían mil personas, de las cuales, alrededor de 700 requerirían atención médica y de esa cifra, un cinco por ciento, es decir, 35-40 ciudadanos necesitarían terapia intensiva.