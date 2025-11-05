logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

TORNEO DE GOLF DE HALLOWEEN

Fotogalería

TORNEO DE GOLF DE HALLOWEEN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Video | Cumple tres meses peligroso socavón en Mariano Ávila

La omisión de las autoridades municipales preocupa a los residentes de Valle de Tequisquiapan

Por Rolando Morales

Noviembre 05, 2025 02:37 p.m.
A
Foto: Omar Hernández/Pulso

Foto: Omar Hernández/Pulso

Habitantes de la colonia Valle de Tequisquiapan denunciaron la presencia de un socavón en la calle Mariano Ávila, a escasos metros del cruce con Albino García, el cual, según señalan, lleva más de tres meses sin ser atendido por las autoridades municipales.

De acuerdo con los testimonios, aunque el hundimiento no abarca una gran superficie, su profundidad lo convierte en un riesgo importante. La situación resulta aún más peligrosa porque se localiza frente a una tienda de conveniencia, lo que dificulta la circulación vehicular y pone en riesgo a quienes desconocen la zona.

Para prevenir accidentes, los vecinos colocaron avisos improvisados, como palos de escoba y cintas amarillas, que advierten sobre el peligro, aunque reconocen que estas acciones no son suficientes. Por ello, solicitaron nuevamente la intervención urgente de la Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de San Luis Potosí.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Durante sus reportes, los colonos también señalaron el mal estado de la calle Altamirano, sobre todo en el tramo que conduce al barrio de Santiago, donde, afirmaron, los baches y fugas de agua son frecuentes y no han sido atendidos por Interapas ni por Obras Públicas.

Los habitantes del sector pidieron a las autoridades municipales dar mantenimiento a estas vialidades del barrio de Tequis, ya que las afectaciones no solo entorpecen la movilidad y dañan los vehículos, sino que también representan un peligro para peatones y conductores.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Video | Cumple tres meses peligroso socavón en Mariano Ávila
Video | Cumple tres meses peligroso socavón en Mariano Ávila

Video | Cumple tres meses peligroso socavón en Mariano Ávila

SLP

Rolando Morales

La omisión de las autoridades municipales preocupa a los residentes de Valle de Tequisquiapan

10 organismos operadores de agua no solicitarán aumento en tarifa
10 organismos operadores de agua no solicitarán aumento en tarifa

10 organismos operadores de agua no solicitarán aumento en tarifa

SLP

Rolando Morales

El anuncio fue encabezado por Juan Carlos Pérez, titular del Sistema de Agua Potable y Saneamiento de Matehuala

Iniciarán reordenamiento del comercio en explanada Ponciano Arriaga
Iniciarán reordenamiento del comercio en explanada Ponciano Arriaga

Iniciarán reordenamiento del comercio en explanada Ponciano Arriaga

SLP

Rolando Morales

Es una estrategia integral para recuperar el espacio público y mejorar la imagen de la zona, señaló Enrique Galindo

Aplicaría castración química sólo para violadores reincidentes: RGC
Aplicaría castración química sólo para violadores reincidentes: RGC

Aplicaría "castración química" sólo para violadores reincidentes: RGC

SLP

Rubén Pacheco

También solicitó al área jurídica revisar las penalidades actuales de ilícitos como acoso sexual