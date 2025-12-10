Video | En operativo, desalojan el "Café Canta'o"
Mobiliario y trabajadores permanecen en el exterior del establecimiento este miércoles
En una aparente diligencia judicial, esta maña fue desalojado el "Café Canta'o", ubicado en la calle de Independencia, de la zona centro.
Aunque se desconocen los motivos, el mobiliario que incluyó mesas y sillas fue sacado hacia el exterior y los trabajadores permanecen afuera del lugar, mismo que cuenta con presencia de la Guardia Civil Estatal (GCE). El operativo llamó la atención de eventuales clientes y paseantes.
Hace unas semanas, el propietario del establecimiento anunció el cambio de nombre de "Café Corta'o" a "Cafe Canta'o", pero se desconocen los motivos del movimiento.
El negocio cumplió recientemente 16 años de existencia.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Fotos: Alberto Martínez/Pulso
Video | Se roban letrero de Café Corta'o
El propietario solicitó la colaboración de la gente para recuperarlo
no te pierdas estas noticias
Video | En operativo, desalojan el "Café Canta'o"
Iván Edmundo Rodríguez
Mobiliario y trabajadores permanecen en el exterior del establecimiento este miércoles
Frente frío 19 dejará neblina y bajas temperaturas en San Luis Potosí
Redacción
Protección Civil advierte bancos de niebla y bajas temperaturas en varias regiones del estado