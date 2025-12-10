logo pulso
Video | En operativo, desalojan el "Café Canta'o"

Mobiliario y trabajadores permanecen en el exterior del establecimiento este miércoles

Por Iván Edmundo Rodríguez

Diciembre 10, 2025 10:02 a.m.
A
Fotos: Alberto Martínez/Pulso

Fotos: Alberto Martínez/Pulso

En una aparente diligencia judicial, esta maña fue desalojado el "Café Canta'o", ubicado en la calle de Independencia, de la zona centro. 

Aunque se desconocen los motivos, el mobiliario que incluyó mesas y sillas fue sacado hacia el exterior y los trabajadores permanecen afuera del lugar, mismo que cuenta con presencia de la Guardia Civil Estatal (GCE). El operativo llamó la atención de eventuales clientes y paseantes.

Hace unas semanas, el propietario del establecimiento anunció el cambio de nombre de "Café Corta'o" a "Cafe Canta'o", pero se desconocen los motivos del movimiento.

El negocio cumplió recientemente 16 años de existencia. 

Fotos: Alberto Martínez/Pulso 

