Video | En operativo, desalojan el "Café Canta'o"

En una aparente diligencia judicial, esta maña fue desalojado el "Café Canta'o", ubicado en la calle de Independencia, de la zona centro.

Aunque se desconocen los motivos, el mobiliario que incluyó mesas y sillas fue sacado hacia el exterior y los trabajadores permanecen afuera del lugar, mismo que cuenta con presencia de la Guardia Civil Estatal (GCE). El operativo llamó la atención de eventuales clientes y paseantes.

Hace unas semanas, el propietario del establecimiento anunció el cambio de nombre de "Café Corta'o" a "Cafe Canta'o", pero se desconocen los motivos del movimiento.

El negocio cumplió recientemente 16 años de existencia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

?? | En operativo, desalojan el "Café Canta'o"

- Mobiliario y trabajadores permanecen en el exterior del establecimiento de la zona centro de #SLP este miércoles / Más detalles: ??https://t.co/J4J259lohl pic.twitter.com/p91PTBjeKx — Pulso Online (@pulso_mx) December 10, 2025

Fotos: Alberto Martínez/Pulso