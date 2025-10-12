A balazos matan a un hombre en bar de Jacarandas

En una aparente riña en un bar de la colonia Jacarandas, un sujeto asesinó a otro a balazos y lesionó a uno más para luego darse a la fuga a bordo de una camioneta, sin que hasta ahora pueda ser capturado por parte de las autoridades.

Los hechos se registraron después de las 22:00 horas del viernes en el bar llamado “La Pechela de Bley”, ubicado en la esquina de las calles Chopos y Álamos, de la colonia referida.

Según los hechos, se registró una discusión entre varios clientes, y uno de ellos se salió rumbo a su camioneta que tenía estacionada en el exterior, de donde sacó una pistola y regresó para atacar a balazos a sus rivales.

Un hombre de 33 años de edad recibió un tiro en el pecho y otro de 50 años fue lesionado en el rostro, luego el atacante se dio a la fuga a bordo de su unidad con rumbo desconocido.

Los testigos pidieron auxilio y al sitio llegaron paramédicos de los Servicios de Salud, quienes procedieron a prestar ayuda a los lesionados pero por desgracia el hombre de 33 años ya había muerto, en tanto que el otro de 50 años de edad presentaba una herida de bala en el rostro con orificio de entrada pero no de salida, y lo trasladaron a un hospital para que recibiera atención médica.

Elementos de la Policía Municipal llegaron como primeros respondientes y aseguran el área para que el resto de las autoridades iniciara las indagatorias preliminares.

Además, personal de la Vicefiscalía Científica realizó una inspección en el lugar en busca de indicios, se recogieron algunos cartuchos percutidos y el cuerpo del ahora occiso fue enviado al Servicio Médico Legista, en donde sería entregado a los familiares para la sepultura respectiva.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado inició las investigaciones para dar con el paradero del agresor, del cual se tienen ya algunas pistas y se espera que sea detenido en el menor tiempo posible.

Luego del suceso, personal de Comercio Municipal acudió a realizar una revisión al bar y procedió a su clausura ante los hechos de violencia suscitados tanto en el interior como el exterior.

El local comercial también fue clausurado por otras autoridades mientras se llevan a cabo las indagatorias sobre el homicidio.