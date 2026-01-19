logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

El legado de Valentino Garavani en la moda

Fotogalería

El legado de Valentino Garavani en la moda

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Video | IMSS-SLP revira denuncias por desabasto de medicinas

La delegada Cristina Rodríguez difundió imágenes en la clínica número 45 en donde supervisó las entregas

Por Pulso Online

Enero 19, 2026 03:02 p.m.
A
Foto: IMSS SLP

Foto: IMSS SLP

La delegada del IMSS en San Luis Potosí, Cristina Rodríguez Nester, difundió este lunes un video en la clínica número 45, en el que supervisó la entrega de medicamentos a afiliados.

Esto, luego de un reporte de trabajadores sanitarios que aseguran que persiste la escasez de medicamentos.

En las imágenes, se observó que se surtieron las recetas completas a varios de los solicitantes, luego de su consulta.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La delegada indicó que el Instituto sigue fortaleciendo la atención médica y el abasto: "En el IMSS estamos comprometidos con el abasto de todos los medicamentos todos los días y en todos los lugares", señaló.

LEA TAMBIÉN

Persiste desabasto de medicamentos

Trabajadores sanitarios reportan la escasez

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Video | IMSS-SLP revira denuncias por desabasto de medicinas
Video | IMSS-SLP revira denuncias por desabasto de medicinas

Video | IMSS-SLP revira denuncias por desabasto de medicinas

SLP

Pulso Online

La delegada Cristina Rodríguez difundió imágenes en la clínica número 45 en donde supervisó las entregas

Con sequía anormal, Santo Domingo y Villa de Ramos: Conagua
Con sequía anormal, Santo Domingo y Villa de Ramos: Conagua

Con sequía anormal, Santo Domingo y Villa de Ramos: Conagua

SLP

Rolando Morales

El monitor federal muestra que sólo el 6.4% del territorio presenta algún grado de falta de agua

Hay saldo blanco por frentes fríos en SLP: Ordaz
Hay saldo blanco por frentes fríos en SLP: Ordaz

Hay saldo blanco por frentes fríos en SLP: Ordaz

SLP

Samuel Moreno

Más de 3 mil apoyos entregados y la coordinación interinstitucional han sido efectivos, señaló

Con Interapas, un divorcio de mutuo consentimiento: Navarro
Con Interapas, un divorcio de mutuo consentimiento: Navarro

Con Interapas, un 'divorcio' de mutuo consentimiento: Navarro

SLP

Leonel Mora