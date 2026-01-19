Video | IMSS-SLP revira denuncias por desabasto de medicinas

La delegada del IMSS en San Luis Potosí, Cristina Rodríguez Nester, difundió este lunes un video en la clínica número 45, en el que supervisó la entrega de medicamentos a afiliados.

Esto, luego de un reporte de trabajadores sanitarios que aseguran que persiste la escasez de medicamentos.

En las imágenes, se observó que se surtieron las recetas completas a varios de los solicitantes, luego de su consulta.

En el IMSS estamos comprometidos con el abasto de todos los medicamentos todos los días en todos los lugares. pic.twitter.com/NKHUc1c3eK — IMSS SLP (@IMSS_S_L_P) January 19, 2026

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La delegada indicó que el Instituto sigue fortaleciendo la atención médica y el abasto: "En el IMSS estamos comprometidos con el abasto de todos los medicamentos todos los días y en todos los lugares", señaló.