Video | IMSS-SLP revira denuncias por desabasto de medicinas
La delegada Cristina Rodríguez difundió imágenes en la clínica número 45 en donde supervisó las entregas
La delegada del IMSS en San Luis Potosí, Cristina Rodríguez Nester, difundió este lunes un video en la clínica número 45, en el que supervisó la entrega de medicamentos a afiliados.
Esto, luego de un reporte de trabajadores sanitarios que aseguran que persiste la escasez de medicamentos.
En las imágenes, se observó que se surtieron las recetas completas a varios de los solicitantes, luego de su consulta.
La delegada indicó que el Instituto sigue fortaleciendo la atención médica y el abasto: "En el IMSS estamos comprometidos con el abasto de todos los medicamentos todos los días y en todos los lugares", señaló.
Persiste desabasto de medicamentos
Trabajadores sanitarios reportan la escasez
