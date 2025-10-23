Video | Narcomenudeo no es tema estrictamente municipal: Galindo

Aunque el delito de narcomenudeo reportó un incremento del 58.4 por ciento en la capital potosina de acuerdo con la información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el alcalde Enrique Galindo Ceballos señaló que dicho ilícito corresponde a la competencia de los tres órdenes de gobierno y no exclusivamente al municipio, al tiempo que subrayó que, pese a esa alza, la mayoría de los indicadores delictivos muestran una tendencia a la baja.

El edil explicó que los delitos como homicidio doloso y la mayoría de los robos han disminuido de manera constante en los últimos meses, resultado del trabajo coordinado con las autoridades estatales y federales; "en el tema del narcomenudeo es importante aclarar que no es un asunto estrictamente municipal, pero estamos haciendo lo que nos corresponde", precisó.

Asimismo, destacó que el más reciente reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) colocó a San Luis Potosí entre las ciudades con una mejora significativa en la percepción de seguridad, al registrar una reducción de cuatro puntos porcentuales.

"Generalmente es difícil bajar un punto, hoy bajamos cuatro; en mis cuatro años de alcalde ya sumamos 23 puntos a favor de la percepción de seguridad", comentó.

El alcalde consideró que este avance refleja el fortalecimiento de la confianza ciudadana hacia las autoridades municipales, y reafirmó que su gobierno continuará con acciones encaminadas a mantener la reducción en los principales delitos y a reforzar la prevención del narcomenudeo mediante trabajo conjunto con instancias estatales y federales.