Video | Nueva marcha muestra división entre alumnos de Derecho

Por Samuel Moreno

Octubre 24, 2025 12:21 p.m.
Foto: Citlally Montaño/Pulso

Foto: Citlally Montaño/Pulso

En una evidente división alumnos de la Facultad de Derecho de la UASLP, este viernes, un grupo de estudiantes se manifestó en rectoría en la búsqueda de que el rector Alejandro Zermeño firmara un pliego petitorio distinto al que se acordó en las manifestaciones de inicio de semana.

Este grupo solicitó también acciones concretas que garanticen la seguridad dentro de su plantel, tras el caso de abuso sexual cometido en días recientes contra una alumna.

Los y las jóvenes arribaron a rectoría en marcha pacífica, con el propósito de entregar el documento directamente al rector y expresaron su determinación de mantenerse en el lugar hasta recibir una respuesta formal de las autoridades universitarias.

Señalaron que, pese a que en otras universidades del país las manifestaciones y paros han comenzado a disminuir, en la Facultad de Derecho la exigencia permanece activa. Consideran que es indispensable establecer compromisos firmados que respalden su solicitud, con el objetivo de prevenir y erradicar situaciones de violencia dentro de los espacios universitarios.

El pliego incluye, al igual que el ya formado, demandas relacionadas con protocolos de atención y prevención de violencia de género, mayor vigilancia en las instalaciones y acompañamiento psicológico y legal para las víctimas.

Los manifestantes buscan que estos compromisos sean asumidos de manera pública por la administración central de la universidad.

