Video | Soy priista y me veo a futuro en el PRI: Galindo

El alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, afirmó que es necesario que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) entre en un nuevo planteamiento político en cara a los procesos electorales que están por venir.

Esto, al ser cuestionado sobre la decisión del Tribunal Estatal del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el cual confirmó la validez de las decisiones adoptadas por el Consejo Político Estatal del PRI en diciembre del 2024 sobre la dirigencia, así como la separación de 13 consejeros inconformes.

"Yo creo que se tiene que agotar todos los procedimientos judiciales respecto del PRI para que venga un nuevo planteamiento político, los partidos tienen el reto de sumar no de restar, yo creo que una vez que se agoten todos los trámites judiciales tendrá que haber un nuevo replanteamiento del PRI", expresó.

Mencionó que este cambio del PRI no necesariamente corresponde a una nueva dirigencia, sino una nueva estrategia de cara al proceso electoral del 2027, el cual, de acuerdo con Galindo Ceballos se ganará con gente, votos y organización.

Sobre su proceso de reposición del procedimiento interno a fin de determinar su estadía en el partido, el presidente municipal consideró que las autoridades internas del PRI se encuentran meditando este replanteamiento a fin de llegar al fondo de los temas judiciales, "tu servidor y muchos priistas lo que queremos es que haya estabilidad en el PRI para seguir adelante".

Al ser cuestionado sobre si tiene futuro dentro del partido, el alcalde afirmó que por el momento forma parte del PRI y adelantó que buscará competir en lo que venga dentro de este organismo político, "hoy por hoy soy priista y yo me veo a futuro, desde luego en el PRI, claro que voy a competir para lo que viene eso sí no tengo duda", concluyó.