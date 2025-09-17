logo pulso
Video | Niega Galindo acercamiento con Morena

"Mi presidente del Verde lo ve todo partidista", dijo el alcalde

Por Rolando Morales

Septiembre 17, 2025 11:29 a.m.
A
Enrique Galindo/Foto: Omar Hernández-Pulso

Enrique Galindo/Foto: Omar Hernández-Pulso

Tras señalamientos de la dirigencia estatal del Partido Verde y del propio Gobernador del Estado, el alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, negó que exista un acercamiento con Morena, tras la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado sábado. 

Esto, se da luego de que en el pasado evento presidencial el edil capitalino fuera visto junto a liderazgos de Morena. En primera instancia el gobernador Ricardo Gallardo evitó dar comentarios al señalar "sin palabras, la verdad no quiero opinar, vienen los del PAN y se va con los del PAN, llega Morena y se va con Morena".

Por su parte, Ignacio Segura Morquecho, dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) declaró que el alcalde se comportó como un militante más durante la visita presidencial.

Al respecto, Galindo Ceballos afirmó que el evento fue meramente institucional y que su presencia no fue con tintes partidistas, "yo creo que mi querido presidente del Verde no entendió que es un evento institucional, es el informe de la Presidenta de México, y fui invitado como tal", precisó. 

Puntualizó que fue invitado como alcalde de la capital potosina y que únicamente respetó el lugar que le fue asignado por parte de la organización del evento.

"Yo creo que mi presidente del Verde lo ve todo partidista y no, hay cosas que no son partidistas sino institucionales". 

En este mismo sentido, afirmó que con la nueva Directiva del Congreso del Estado, encabezada por Sara Rocha Medina, dirigenta estatal del PRI, espera tener una relación institucional, por lo que el alcalde le deseo buena suerte en el trabajo legislativo. 



