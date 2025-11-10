logo pulso
Video | Usan fuerza pública para desalojar bloqueo en la glorieta del Real Inn

Durante el operativo se registraron empujones y gritos; Vecinos rechazan ducto de la presa El Peaje y exigen agua para su comunidad

Por Pulso Online

Noviembre 10, 2025 12:15 p.m.
A
Video | Usan fuerza pública para desalojar bloqueo en la glorieta del Real Inn

Elementos de la Guardia Civil Estatal y de la Policía Municipal de la capital intervinieron este lunes para desalojar a los habitantes de Escalerillas que mantenían un bloqueo en la glorieta del Real Inn, en exigencia de una solución inmediata al desabasto de agua potable y  su rechazo al proyecto del ducto que el Gobierno del Estado pretende construir para llevar agua desde la presa El Peaje a la capital potosina, argumentando que ellos también padecen desabasto desde hace meses y no cuentan con un servicio regular en sus hogares.

Durante el operativo se registraron empujones, gritos y algunos golpes entre manifestantes y agentes, luego de que las autoridades intentaron liberar la vialidad para restablecer el flujo vehicular sobre la carretera a Guadalajara.

Los habitantes denunciaron que, pese a solicitar la presencia de Interapasningún representante del organismo acudió al lugar, mientras que el operativo se centró en retirar la protesta.

La comunidad ha reiterado que el desabasto se mantiene desde hace meses y que, ante la falta de servicio, han tenido que recurrir a pipas, muchas veces pagadas con recursos propios, incluso cuando algunas unidades llevan el logotipo del organismo operador.

Tras el desalojo, los vecinos señalaron que mantendrán su exigencia de un suministro digno y continuo, al considerar que ninguna autoridad municipal ni estatal ha ofrecido una respuesta clara sobre la solución al problema.

