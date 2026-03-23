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Video | "Yo no he decidido nada", dice Ruth González

"Él (Manuel Velasco) no va a decidir por mí, yo soy la que lo tiene que hacer en su momento", afirmó la legisladora

Por Samuel Moreno

Marzo 23, 2026 01:54 p.m.
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Ruth González Silva/Foto: Pulso

Ruth González Silva/Foto: Pulso

La senadora Ruth González Silva dejó en claro que la decisión sobre una eventual candidatura a la gubernatura de San Luis Potosí en la justa electoral de 2027 será únicamente suya, al responder al llamado del senador del Partido Verde Ecologista de México (PVEMManuel Velasco para que Morena respalde su posible postulación.

"Él puede decir lo que quiera, pero él no va a decidir por mí; yo soy la que tiene que decidir en su momento", afirmó la legisladora, al marcar distancia de los posicionamientos que han surgido en torno a su nombre.

La declaración se da luego de que Velasco planteara que Morena debería actuar con "reciprocidad" hacia el Partido Verde, apoyando perfiles para la próxima justa electoral como el de González Silva, tras el respaldo legislativo brindado en el Congreso de la Unión.

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No obstante, la senadora subrayó que hasta ahora no ha tomado ninguna decisión ni ha expresado intención de competir por la gubernatura, pese a que se han adelantado tiempos políticos.

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"Yo no he decidido nada, la verdad es que yo nunca he dicho que quiero ser candidata", reiteró.

El posicionamiento de González Silva ocurre en medio de un contexto donde comienzan a perfilarse posibles aspirantes rumbo al próximo proceso electoral en San Luis Potosí, así como las definiciones al interior de las fuerzas políticas que integran la alianza entre Morena y el Partido Verde.

Por ahora, insistió en que se mantiene concentrada en su responsabilidad como senadora, mientras evita adelantar escenarios sobre su futuro político.

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