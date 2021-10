VIDEO: Entre el tráfico, el sol, los riesgos y las satisfacciones: así es el día a día de una mujer taxista

Ni la inseguridad, el estrés por el tráfico o el riesgo de enfermedades por pasar 12 horas sentada en un vehículo bajo el intenso sol desmotivan a Brenda Alvarado, quien desde hace 12 años traslada día con día a numerosos pasajeros por las calles de San Luis Potosí.

Brenda narra que se dedica al taxismo por herencia familiar y es una actividad que disfruta mucho, a la par que le permite realizar sus labores como madre y ama de casa.

Reconoce que las mujeres taxistas son más vulnerables ante hechos de inseguridad, por ello ha adoptado medidas de autoprotección como no trabajar de noche, "checar las zonas a donde voy o no quiero entrar porque son zonas de alto riesgo, porque hay fama de que ahí asaltan, ahí la gente se baja y no te paga, cosas de esas".

Admite que si ve que los que le solicitan el servicio de taxi "tienen un aspecto que para mí no es de confiar, no me paro".

Respecto al ritmo de trabajo, relata que la mayoría de las jornadas se dividen en turnos de 12 horas, "ya te imaginarás lo que son 12 horas de trabajo sentada, en el calor, con el estrés y todo, hay compañeros que han sufrido daños a la salud por las posiciones en el carro, por el calor, desde daños en los riñones, lumbares, problemas hasta de estrés, emocionales, porque no es fácil andar entre el trafical y la presión a veces del mismo pasajero, que si lleva prisa, que por aquí, por acá..."

Y aunque recalca que hay compañeros taxistas que son muy buenos elementos, también comenta que en ocasiones le han tocado pasajeras que cuando abordan la unidad, exclaman: "¡Ay qué padre!, me tocó una mujer, voy muy a gusto, no digo que con los compañeros haya inseguridad, hay muy buenos compañeros pero quizá es la impresión que ellas se llevan y lo que te dicen".

Brenda se dice satisfecha por lo que ha logrado hasta ahora y afirma que está muy dedicada a su trabajo, "me gusta y lo más importante es que se adapta a mis necesidades como mujer, ama de casa, mamá..."