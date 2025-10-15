Video: Hay evidencia de la corrupción en PC, revira Galindo

El alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, confirmó que la Contraloría Interna Municipal continúa recibiendo nuevas denuncias ciudadanas por presuntos actos de corrupción en la Dirección de Protección Civil, y reveló que se han detectado más de mil 400 trámites detenidos, situación que calificó como "muy preocupante".

El presidente municipal explicó que, tras la intervención de la dependencia y la separación de su entonces titular, Adrián Cortázar Ruiz, han comenzado a salir a la luz más casos y quejas formales.

"En apenas cinco días hemos recibido una gran cantidad de nuevas denuncias en contra del director. Eso es muy preocupante, porque lo esperaba, pero no tanto. Incluso cadenas comerciales ya se presentaron por escrito señalando directamente al director", afirmó.

Galindo Ceballos reiteró que la decisión de cesar al exfuncionario se tomó con base en evidencia concreta derivada de una investigación que lleva más de un mes en curso, y que la Contraloría Municipal ya había fijado una postura firme respecto a los hechos. "Cuando la contralora lo cesó fue porque teníamos evidencia. Había muchos señalamientos, de corrupción, de corrupción tal cual", subrayó.

El alcalde agregó que tanto particulares como el propio Ayuntamiento presentarán denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado, y que los exservidores públicos involucrados tendrán el derecho de defenderse y comparecer ante la Contraloría para ofrecer sus pruebas.

Respecto a la situación administrativa, informó que el encargado del despacho de Protección Civil detectó más de mil 400 trámites pendientes de resolución, los cuales afectan directamente la operación de comercios, bares, restaurantes y empresas en la capital.

"Es una barbaridad. Estoy preocupado. El dictamen de Protección Civil atora la licencia de funcionamiento, y por eso hay una relación directa con Comercio y Desarrollo Urbano. La noticia del día es que hay más de 1,400 trámites atorados nada más este año", expresó.

Galindo indicó que ya se trabaja en un acuerdo administrativo para liberar los trámites acumulados sin relajar las medidas de seguridad.

"Todos los días tengo un gabinete solo para atender Protección Civil. Queremos normalizar los trámites, pero sin caer en ligerezas, porque se trata de un tema muy delicado. Hay gaseras, restaurantes, hoteles y empresas en zona industrial cuyos permisos están en revisión", explicó.

El edil también señaló que el rezago en los trámites podría haber formado parte de un "modus operandi" dentro de la dirección. "Me parecía que hasta era una mecánica el retrasar el trámite para provocar. Seguramente era parte de la mecánica, ya la descubrimos", dijo.

Finalmente, adelantó que su administración informará públicamente los avances y hallazgos de la investigación.