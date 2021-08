VIDEO: Pulso: permanencia y pertenencia

P ulso Diario de San Luis cumple hoy su primer tercio de siglo. Confiamos en cumplir algunos más.

Esta es buena fecha para recordar y refrendar nuestros compromisos esenciales: con los potosinos todos y con sus mejores causas; con las más nobles y honrosas. Las hay. También, con la verdad, el profesionalismo y el rigor de nuestros contenidos.

Cuando decidió la creación de Pulso, nuestro padre Miguel R. Valladares tenía en mente ideas muy claras y precisas. "Quiero un periódico", nos dijo, "que contribuya a la armonía de los potosinos y no a la discordia; que exalte lo positivo y no lo negativo. Sin simulaciones ni complicidades, obviamente".

Pidió también un periódico que no le preocupara que quedara al alcance de sus nietos. Recuerdo hoy además una expresión suya que muchos años estuvo inscrita en un muro de nuestra redacción: "La prensa tiene poder solo cuando tiene razón".

Nada de esto ha sido echado al olvido. Lo llevamos grabado a fuego en nuestras mentes y siguen guiando nuestros denuedos cotidianos.

Cuando adquirimos nuestra rotativa, sus fabricantes nos dijeron que su funcionamiento estaba garantizado por 50 años. Así es, los periódicos impresos son proyectos de largo aliento. Su visión de largo plazo los salvaguarda de las coyunturas, sean éstas políticas, sociales o económicas.

Desde siempre hemos tenido claro que los medios de comunicación que verdaderamente buscan la identificación con su comunidad, como es el caso de Pulso, además de permanencia deben buscar la pertenencia. Debes saber siempre de dónde eres y a dónde vas.

No dejamos de lado los cambios y redireccionamientos que imponen las nuevas tecnologías de la comunicación, las plataformas multimedia y desde luego las propias redes sociales. Nos hemos adaptado a este nuevo entorno y lo seguiremos haciendo, con redoblado esfuerzo.

En un plazo corto estaremos en posibilidad de anunciar algunas nuevas iniciativas vinculadas con nuestra presencia en el ciberespacio y con nuestros contenidos.

Las nuevas tendencias impuestas por la evolución social no nos son ni nos serán ajenas. Estamos conscientes de que los nuevos paradigmas de igualdad de género y de acciones afirmativas, así como el lenguaje inclusivo que les acompaña, y el tratamiento no condenatorio de los presuntos infractores de la ley, por ejemplo, no son modas pasajeras.

Editora Mival, nuestra casa editorial, no fue concebida ni ha sido vista nunca como un negocio; no son las utilidades su mayor objetivo. No va a comenzar a serlo ahora.

Gracias por habernos permitido caminar estos 33 años en su solidaria compañía.

Miguel F. Valladares

Presidente del Consejo

de Administración de Editora Mival.