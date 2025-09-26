Video: Rosalinda Ávalos ha rechazado medidas de protección: FGE

Rosalinda Ávalos, exoficial de investigación y madre de dos hijos asesinados en el 2020 en Soledad de Graciano Sánchez, mantiene medidas de protección, sin embargo, ha sido renuente en aceptarlas, señaló María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Se trata de la expolicía que hace unos meses denunció la supuesta complicidad de Sabas Santiago Ipiña, exaspirante a juez con el asesinato en el 2020 de sus dos hijos, por lo que considera que su vida corre peligro.

Finalmente, Ipiña no fue elegido para la elección judicial en San Luis Potosí.

?? | Rosalinda Ávalos ha rechazado medidas de protección, señaló García Cázares, en el caso de la expolicia que denunció a un exaspirante a juzgador y ha dicho que su vida corre peligro.

Al respecto, la fiscal refirió que la Guardia Civil Estatal (GCE) le brindó protección, pero se opuso a ello, por lo cual intervino la Guardia Nacional (GN). “Nuevamente se las volvimos a peticionar y si ella confía en la Guardia Nacional, pues que sea la Guardia Nacional quien se las dé”, comentó.

Aparte, J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de Secretaría General del Gobierno del Estado, refirió que, si bien la agresión no se suscitó en este sexenio, la administración actual le facilita seguimiento, acompañamiento y escucha.