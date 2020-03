VIDEO: SLP, una isla donde no se ha desbordado la violencia, asegura AMLO (FOTOS)

El presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció este viernes su conferencia de prensa "mañanera" desde San Luis Potosí.

El encuentro con medios de comunicación inició a las siete de la mañana en la XII Zona Militar, ubicada en la Calzada de Guadalupe, después de la reunión de seguridad.

INSEGURIDAD EN SLP

El mandatario federal agradeció al gobernador Juan Manuel Carreras que esté volcado en atender la problemática de inseguridad que se vive en el estado y su relación con entidades vecinas.

"Quiero destacar en el caso de San Luis Potosí que afortunadamente es baja la incidencia delictiva con relación a otros estados del país.

"San Luis Potosí está rodeado de estados donde hay problemas por mayor incidencia delictiva sobre todo homicidios, entonces es una isla que ha podido mantener la paz y la tranquilidad", destacó el mandatario en conferencia de prensa.

López Obrador matizó que si bien no se ha desbordado el problema de inseguridad en el estado, sí existen problemáticas que deben ser atendidas para el bienestar de la población.

Afirmó que en SLP la inseguridad es baja, aunque no significa que sea un paraíso, "hay problemas pero no hay un desbordamiento ni crecimiento desmesurado en delitos que atenten contra la población", dice

El jefe del Ejecutivo agradeció que el gobernador Carreras sea uno de los tres mandatarios a nivel nacional que se reúna diariamente con el gabinete de seguridad estatal.

"De los tres gobernadores del país que diariamente participa en las mesas de seguridad así como lo hacemos nosotros a nivel federal", enfatizó.

El mandatario federal encabezó en la capital del estado su reunión de seguridad con el gabinete de seguridad y evaluó con los mandos militares la situación en la región.

En el encuentro participaron el gobernador Juan Manuel Carreras, Alfonso Durazo, secretario de Seguridad, el almirante José Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina, entre otros funcionarios.

Respecto a la inseguridad en San Luis Potosí, el secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, reconoció que en periodo dos años sólo se han registrado 522 homicidios en el estado.





En este periodo, explicó el mando militar, se han registrado 18 ataques contra las fuerzas de seguridad. Los municipios de Matehuala y Ébano son los que mayores índices delictivos presentan, añadió.

Pese a que no tiene reportes graves de violencia, Ojeda Durán reconoció que por ser un estado con una red carretera extensa y que conecta a varios estados del pais, se ha incrementado el robo a transporte.

De acuerdo con datos de la Marina, el Cártel de Jalisco, Cártel del Golfo, Los Zetas y Los Talibanes, son los grupos delictivos que operan en la red carretera para el trasiego de drogas.

Para atender esta problemática, abundó Ojeda Durán, se tienen desplegados en el estado a 7 mil 910 agentes federales.

Expuso que recientemente se incorporaron a la vigilancia carretera, 322 expolicías federales, que se suman a los 540 efectivos del Ejército y 673 de la Guardia Nacional, para tareas de procuración de la seguridad pública.

El titular de Marina destacó los avances que se han tenido en materia de profesionalización de las policías locales, al señalar que 2 mil 697 agentes estatales han aplicado exámenes de confianza y 2 mil 614 municipales.

El almirante negó que se maquillen las cifras sobre inseguridad, "no nos conviene, porque la verdad siempre sale".

Ojeda Durán también reconoció que el estado presenta un déficit del 51 por ciento en policías. Actualmente, San Luis Potosí cuenta con poco más de 3 mil agentes y necesita 4 mil para atender la demanda.

Al respecto, López Obrador afirmó que habrá recursos para mejorar en seguridad pública, "ya hay fondos para ese propósito y vamos a que haya policías suficientes en todos los municipios", pero no dijo cuándo llegarían.

VÍA ALTERNA A LA CARRETERA 57

En su mensaje, el gobernador Juan Manuel Carreras agradeció la inclusión del Hospital Central como un nosocomio de alta especialidad y su incorporación al esquema federal.

También mencionó las inversiones federales en el aeropuerto de Tamuín y una vía paralela a la carretera a Matehuala.

Además reconoció que el tema de la vía alterna a la carretera a México es uno de los temas pendientes, pero confió en que este mes se realizará un anuncio definitivo al respecto, así como los trabajos de la Sierra de San Miguelito, del que también espera una pronta solución.

López Obrador dijo que "vamos a ayudar en todo a San Luis Potosí", incluyendo la vía alterna, aunque rehusó dar una fecha de inicio de obras. Agregó que el gobierno federal está ayudando en los económico y los trámites para ese proyecto.

López Obrador también prometió apoyos para cañeros, aunque no tampoco dio fechas para las entregas de dichas ayudas y arremetió contra los gobierno anteriores, a los que acusó de no gobernar para el pueblo.

INJERENCIA EN LAS ELECCIONES

Sobre temas electorales, López Obrador dijo que tanto en México como en San Luis Potosí se cometieron fraudes, pero aseguró que dicha práctica quedará desterrada.

Recordó a Salvador Nava "y lo difícil que fue lo que se padeció en esas luchas, cuánta represión por la imposición de la democracia, toda esa historia que ya se termina".

El mandatario federal fue cuestionado sobre la importancia que tiene que Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el partido que lo llevó a la Presidencia, retenga la mayoría en la Cámara baja para impulsar sus reformas.

"Eso se lo dejamos a la gente, que sean los ciudadanos los que opinen y participen, eso es la democracia", comentó el mandatario federal en conferencia de prensa.

López Obrador enfatizó que su única injerencia en el proceso electoral será para garantizar que los funcionarios no utilicen recursos públicos para coaccionar el voto.

"Vienen elecciones y mi compromiso es que se respete el voto, elecciones libres y limpias nada de fraude electoral.

"Voy a estar pendiente para que ninguna autoridad utilice presupuesto público en favor de candidatos y partidos", afirmó el presidente de la República.

El mandatario federal también descartó opinar sobre la crisis que existe en Morena ya que, consideró, emitir una opinión al respecto sería pedir a la población que vote en un sentido.

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que los procesos electorales de 2021 sólo intervendrán para evitar los fraudes electorales y que no se utilicen recursos públicos en favor de partidos políticos y candidatos.

"En eso sí voy a intervenir, que ninguna autoridad utilice recursos públicos en favor de partidos o candidatos, que no haya dados cargados, que no se trafique con la pobreza de la gente, que no se reparan despensas, frijol con gorgojo, que no voten los finados".

Declinó opinar si en 2021 le gustaría que Morena tuviera mayoría en el Congreso de la Unión.

"No quiero hablar de eso, sería como pedirle a la gente que voten en un sentido o en otro, yo le tengo confianza de los ciudadanos, siempre he creído en el pueblo, siempre he dicho que el pueblo sabio, tiene una instinto certero, si bien no sabe con presión lo que conviene, sabe con exactitud lo que no conviene".

El mandatario dijo que serán los ciudadanos quienes opinen y participen porque así es la democracia electoral y participativa.

"Había la mala costumbre de que el Presidente era el jefe del partido que lo había llevado a la Presidencia, eso ya no existe, ya no hay partido de estado", dijo.

REFORMA HACENDARIA, FEMINISTAS Y AVIÓN PRESIDENCIAL

López Obrador también habló sobre temas nacionales como la reforma hacendaria, respecto a lo que aseguró que no habrá gasolinazos ni alzas en impuestos.

"No hay en puerta un proyecto de reforma en materia fiscal, no estamos pensando en modificar el marco jurídico en materia fiscal", afirmó el mandatario federal.

"No van a ver gasolinazos y no va a aumentar el precio de otros energéticos, no hay ningún proyecto de reforma fiscal", enfatizó.

"No sabíamos lo del lunes, no me creyeron algunos pero yo no digo mentiras y ya se había iniciado la distribución, no dudo que ya se estén vendiendo los boletos, se mandó la instrucción de que se detuviera la distribución hasta después del lunes porque no queremos caer en una provocación de nada, los conservadores están muy enojados con nosotros porque se acabó la robadera", dijo al ser cuestionado sobre la venta adelantada de "cachitos" para la rifa del avión presidencial, tema en el que también aprovechó para arremeter contra sus contrincantes, a quienes pidió "amor y paz", además de sacar su pañuelo blanco, como en otras "mañaneras".

En otro momento de la conferencia de prensa, sacó a colación su acostumbrada frase "lo que diga mi dedito".

El mandatario acusó que los conservadores están muy enojados con su gobierno, por la rifa del avión presidencial y otras iniciativas "y saben ¿por qué? porque se acabó la robadera arriba, ya no pueden atracar, ya no tienen secuestrado al gobierno como lo tenían; les molesta mucho eso, nos están atacando en los medios, no en todos, afortunadamente están las benditas redes sociales".

-¿Se considera feminista?", se le preguntó.

-"Me considero humanista, yo creo que eso es lo que produjo la confusión que además es muy bueno, porque esto permite el debate y estos temas te tienen que debatir con libertad; la cuarta transformación es un despertar de las conciencias. Consideró que lo fundamental es el humanismo, ese es mi punto de vista.

"No dejamos de reconocer la importancia que tienen movimientos como el feminismo, el movimiento animalista, el movimiento ambientalista, movimiento en defensa de los derechos humanos, todo eso, pero consideramos que lo principal es la igualdad en lo social, que no haya una sociedad donde unos cuantos lo tiene todo y la mayoría carece hasta de los más indispensable".

"Siempre hemos sido respetuosos de las mujeres y desde luego que estamos en contra de la violencia a niñas, mujeres, en contra del feminicidios, y estamos trabajando todos los días para eso", agregó.

Indicó que el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, surgió a partir de una protesta por las malas condiciones laborales de mujeres en la industria textil en Estados Unidos, y aseguró que el movimiento por los derechos de las mujeres siempre ha sido reivindicado por la izquierda.

"Y de repente los conservadores se disfrazan de feministas, muy raro, porque vieron que era la posibilidad de atacarnos, cuando nosotros siempre hemos defendido los derechos de las mujeres, pero no de ahora, de tiempo atrás, desde que estábamos en la oposición desde hace décadas".

Recordó que cuando fue Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, de los 14 miembros de su gabinete, ocho eran mujeres, "¿quién había hecho eso? Ahora mismo, la mayoría de los cargos de dirección en el gobierno federal están en manos de mujeres.

"¿O qué? ¿Había más mujeres en el gabinete de Vicente Fox, de Felipe Calderón, o en el gabinete de Enrique Peña Nieto?", preguntó.

Nuevamente el mandatario pidió que las manifestaciones que se realicen los próximos 8 y 9 de marzo se hagan de manera pacífica y que no haya violencia.

"Debemos de ejercer nuestros derechos, la única recomendación respetuosa es que no haya violencia porque el humanismo es pacífico, es no a la violencia".

REFORMA EDUCATIVA

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que debido a que su gobierno canceló la reforma educativa, y la política de agresión hacía el magisterio en el país, no se han registrado paros de maestros en el país.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal señaló que su gobierno mantiene buenas relaciones con los maestros, aunque aceptó que hay diferencias.

"Desde que estamos en el gobierno, no ha habido paros en las escuelas, ni lo quería decir, lo tenía yo reservado porque los conservadores están de un mal talante, muy enojados y andan como desquiciados; (les pido) que se serenen, amor y paz".

"Tengo que decirles esto para ilustrar de que vamos muy bien, que es muy buena relación con el magisterio nacional, porque se terminó ya la política de agresión a maestros, la humillación al sector magisterial, se les echaba la culpa de todo y se canceló la mal llamada reforma educativa y esto serenó los ánimos".

Señaló que a pesar de esta buena relación, no dejan de haber diferencias, "pero vamos muy bien y agradezco a los maestros. Nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde para mejorar la atención laboral de maestros: buscando la basificación de maestros, buscando que se reconozca la antigüedad de los maestros, buscando junto con ellos que haya democracia sindical, que no haya imposiciones también en los sindicatos, no solo en el sindicato magisterial".

López Obrador detalló que su gobierno tiene contabilizado cinco bloqueos a vías férreas de maestros en diversas partes del país, de los cuales ya se resolvieron tres, y cuyas demandas, señaló, son de índole gremiales, no de cuestiones laborales.

El presidente también fue cuestionado sobre el hecho de que se ha mencionado a Esteban Moctezuma como posible candidato a gobernador en San Luis Potosí, ante lo cual López Obrador se negó a responder y afirmó estar "en huelga" en temas relacionados con lo electoral.

SIERRA DE SAN MIGUELITO

Al hablar sobre la sequía en ríos de la Huasteca, ofreció poner atención a ese tema. "Estamos por rescatar la sierra de San Miguelito, por petición de la gente, aquí están pidiendo mucho que se proteja la sierra y va ya muy avanzado el estudio de la UNAM para delimitar el área que se protegerá, eso aquí en la capital, protegeremos alrededor de 100 mil hectáreas".

"Acabaron con el cerro que está en el escudo de San Luis Potosí, con una minera y hubo protestas pero no se detuvieron, lo acabaron, eso ya no se permite en este nuevo gobierno, está prohibida la explotación de hidrocarburos, no hemos dado ninguna concesión para explotación minera porque les dieron tanto que tienen concesionada la mitad del territorio nacional y usaron los títulos de concesión para especular", dijo.