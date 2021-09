Videocámaras costaron 10 o 15 veces más baratas y no incluyen software de espionaje: Carreras

El gobernador Juan Manuel Carreras López defendió la implementación del nuevo sistema de videocámaras de seguridad como un proyecto 10 o 15 veces más barato que los actuales valores de mercado, que se pagó en su mayor parte con recursos propios y que no incluye la compra de software de espionaje telefónico alguno.

"Es es un proyecto que llevaba ahí mucho tiempo. Ustedes han visto que hemos venido fortaleciendo no solamente lo que es el C5i2 (Centro de Coordinación, Control, Comunicaciones, Cómputo, Información e Inteligencia), sino también la Secretaría de Seguridad Pública que por primera vez tiene sus instalaciones propias, y el proyecto de tener este sistema de video vigilancia que será una herramienta tecnológica que nos ayudará a combatir el tema de inseguridad", aseveró.

La premisa, dijo, fue no generar financiamiento, es decir, no comprometer recursos a futuro, sino construir el sistema año con año con recursos propios y recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).

Recordó que, en su momento, el ex secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, "nos puso en contacto con representantes del gobierno norteamericano a quienes se les solicitaron algunas aportaciones en especie, cosa que fue reiterada en una visita del embajador de ese país, aunque después no se pudo concretar algo".

Carreras López reconoció que la instalación del sistema "sí está un poco apresurada; a mí me hubiera gustado tener todo esto antes y terminar antes todas las gestiones posibles".

En términos reales, detalló, la inversión representa "10 o 15 veces menos de los valores que se encuentran en el mercado para este tipo de proyectos, que son de arriba de dos mil millones de pesos, dependiendo de sus características. El proyecto del C5i2, ya con todos sus componentes, no llega a 350 millones de pesos o por ahí anda".

Respecto a los antecedentes de la empresa SYM Servicios Integrales, S. A. de C. V., al parecer ligada distribuidores israelíes de software de espionaje telefónico, el gobernador pidió no alimentar especulaciones: "Fueron licitaciones públicas y tengo entendido que no es así. Digo, yo no participo de los procesos, pero estaremos haciendo una entrega muy clara y detallada de todo el proyecto"

Se le preguntó directamente si se compró algún software de espionaje telefónico a la empresa en referencia, a lo que respondió "no, no, no. Tengo entendido que no, y repito: Fueron licitaciones públicas".