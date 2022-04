Vigilan Sierra de San Miguelito para evitar incendios forestales

La Dirección de Protección Civil Municipal mantiene recorridos en varias áreas del municipio, con especial atención en la Sierra de San Miguelito con el fin de evitar o detectar a tiempo la generación de incendios forestales en este y otros puntos del municipio de San Luis Potosí, informó responsable de esta dependencia del gobierno capitalino, Óscar Alejandro Mendoza Hernández.

Además ante el importante aumento de temperaturas y la presencia de fuertes vientos, reconoció que sí se han detectado conatos de incendios en la referida Sierra, sobre todo en el sector sur-oriente, que colinda con la delegación de La Pila y otro más por las inmediaciones de La Cañada del Lobo; los cuales fueron atendidos de manera oportuna, eficaz e inmediata.

En estas acciones de supervisión, se han encontrado con personas que acampan o están de día de campo en las áreas forestales y se les han compartido una serie de recomendaciones, con el objetivo de preservar estas zonas arboladas que se ubican dentro del municipio.

"La principal sugerencia es que no prendan fogatas, no arrojar colillas de cigarros en estos lugares, ni tampoco dejen basura para evitar también su quema, ya sea por mano del hombre o por el efecto lupa con los rayos del sol", precisó Mendoza Hernández.

Para concluir, el director de Protección Civil Municipal insistió en la relevancia de la participación de la ciudadanía para mantener un trabajo conjunto y de esta manera, proteger no solo la Sierra de San Miguelito, sino otras zonas arboladas y ecológicas que forman parte de la capital potosina.