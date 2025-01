Vigilarán que despensas no se usen con fines electorales

Desde los partidos estarán vigilantes de que las 250 mil despensas que compraría el gobierno del estado para programas sociales no sean utilizadas con fines electorales, señalaron diputados del PAN, PRI y Morena.

“Yo espero que no sea con fines electorales, aparte todavía falta un tiempo. A lo que sí siempre voy a invitar a cualquiera de nuestras autoridades a no lucrar con la necesidad de la gente, que este tipo de implementaciones de políticas públicas no sean de manera clientelar”, declaró la diputada Jessica Gabriela López Torres de Morena.

Además, hizo un llamado a que la entrega de despensas sea de forma general, pues ha recibido comentarios respecto a que se limitan las entregas de los apoyos o que, en algunos casos, solicitan copia de la credencial de elector para poder recibir la despensa.

Por otro lado, el diputado del PAN, Rubén Guajardo Barrera, señaló que siempre se ha pedido a los tres niveles de gobierno no hacer uso de los programas sociales con fines proselitistas, recordando que este acto constituye un delito electoral.

“El PAN está a favor de los programas sociales, está a favor siempre y cuando éstos no caigan en el paternalismo y sean subsidiarios. Lo que estamos buscando es que la gente salga adelante, no que dependan de un programa social”, apuntó.

Por último, la diputada y dirigente estatal del PRI, Sara Rocha Medina llamó a que el gobierno estatal y federal realicen monitoreos para medir el impacto de los apoyos sociales para verificar su eficacia, sin embargo, se posicionó a favor de la compra de

las despensas.

“Qué bueno que el gobierno del estado va a comprar 250 mil, ojalá compre un millón, porque eso va a ayudar a todo el estado. Yo espero que nos den para que repartamos todos los diputados, porque al final el presupuesto es de aquí, pero sí es importante que le ayudemos a las familias”, declaró.