Vigilarán uso de recursos en búsqueda de personas

El trabajo previo entre el colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros y la comisionada nacional de Búsqueda, Martha Lidia Pérez Gumecindo, sentó las bases de las recientes acciones de localización en San Luis Potosí, luego de la visita de la funcionaria, a quien madres buscadoras potosinas solicitaron herramientas e insumos para continuar con las búsquedas.

En este contexto, esta semana iniciaron las prospecciones en las regiones del Altiplano y la Huasteca; sin embargo, los trabajos se vieron nuevamente frenados por la falta de condiciones operativas de la Comisión Estatal de Búsqueda (CEBP), principalmente por el deterioro de las unidades, la ausencia de gasolina y la no renovación de contratos del personal, informó Edith Pérez Rodríguez, representante del colectivo.

La activista detalló que las acciones contemplan municipios del Altiplano como Matehuala, Venado, Charcas, Moctezuma, Guadalcázar y Santo Domingo, así como localidades de la región Huasteca, entre ellas Ciudad Valles, Tanquián, Tamuín y San Vicente Tancuayalab. Al revisar las condiciones para salir a campo, se detectó que las camionetas destinadas a las búsquedas no se encuentran en condiciones para operar.

Precisó que la camioneta de pasajeros asignada a la zona de Rioverde se encuentra totalmente descompuesta e inservible, por lo que requiere una reparación mayor del motor o su sustitución. A ello se suma la falta de gasolina y la ausencia de contratos vigentes, los cuales no habían sido renovados y representaron un freno directo a las búsquedas, aunque recientemente se les informó que el proceso de renovación ya comenzó.

"Yo creo que ya con su venida nos echa bastante apoyo, porque está en el compromiso de que el gobierno nos apoye con todos los materiales que necesitamos para la búsqueda de los nuestros", comentó Pérez Rodríguez.

Pérez Rodríguez señaló que sostuvo reuniones con el comisionado de Búsqueda, Israel Mendoza Espinoza, y con el subsecretario de Derechos Humanos y Asuntos Jurídicos del Gobierno del Estado, Miguel Ángel Méndez Montes, a quienes recriminó la falta de acciones y el impacto que esta omisión tiene para los colectivos. Destacó que la comisionada nacional visitó el laboratorio, constató los insumos disponibles y se comprometió a vigilar que el recurso federal destinado a la Comisión Estatal de Búsqueda se utilice exclusivamente en acciones de localización.