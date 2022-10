Villa de Reyes, con progreso, ordenado y sostenible: Briones

Villa de Reyes está destinado al progreso y al desarrollo, al futuro ordenado y sostenible y hoy se tienen avances en crecimiento económico, cimentado en sus costumbres y tradiciones, reconocido a nivel internacional con la llegada de cuatro inversiones que generan derrama económica importante y empleos para las y los villarreyenses.

Afirmó lo anterior la alcaldesa, Érika Irazema Briones Pérez, al rendir su Primer Informe de Gobierno, quien hizo entrega del mismo a los integrantes del Cabildo, tal como lo establece la ley.

Ante la presencia de la ciudadanía, del secretario de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, representante personal del gobernador, Ricardo Gallardo Cardona; la alcaldesa enfatizó “este primer Informe de Trabajo, es el cuarto de nuestro esfuerzo conjunto, un año más en que hemos caminado y escuchado a nuestra gente, quienes son la clave para consolidar ese sueño de crecimiento y mejores oportunidades para todos, que teníamos desde un principio”.

Briones Pérez se refirió a quienes denostan las acciones de este gobierno, porque el perjuicio no es para ella, sino para la gente del municipio, porque los anteriores gobiernos quedaron en deuda de lo que no cumplieron y hoy en Villa de Reyes no es así.

En el Primer Informe de Gobierno resaltó que este H. Ayuntamiento no ha contraído deuda pública; 47 por ciento se abatió la carencia de servicios básicos en las viviendas, datos del Coneval revelan que la pobreza extrema disminuyó en 63 por ciento y con el programa de vivienda digna 379 familias mejoraron sus casas; comunidades como Presa del Organito hoy ya cuentan con agua potable, después de varias décadas o como en Jiménez que desde hace 40 años carecían de alumbrado público.

Con el programa de apoyo alimentario se benefician a 22 mil familias.