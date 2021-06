Villela, 23 años dando vialidad

Cada tercer domingo de junio se celebra en México el Día del Padre, una fecha que no es fija, a diferencia del 10 de mayo que es el Día de las Madres, pero que tampoco pasa desapercibida entre las familias.

Este año Francisco Javier Villela González, oficial de tránsito en Soledad, mejor conocido como "Villelita", sí tendrá la dicha de pasar este día junto a su familia y no trabajando, pues años atrás generalmente le tocaba laborar.

"Muchas veces me ha tocado trabajar el Día del Padre, salgo de trabajar y me voy a descansar un rato con mi familia, hacemos alguna comida, me han regalado alguna prenda de vestir, pero yo creo que lo más importante es pasar el día feliz con toda la familia y este año quiero tener un rato agradable e inolvidable con mis hijos y nietos", dijo.

Fue el 1 de junio de este año, cuando "Villelita" cumplió 23 años en la corporación municipal, de lunes a viernes desempeña su función en la calle Hidalgo y Juárez en la plaza principal, donde se encarga de brindar el paso a los automovilistas y peatones que cruzan por esas calles.

La gente que habita en el primer cuadro de la Cabecera Municipal considera que es un elemento muy servicial, ya que a pesar de las condiciones del clima siempre está alegre, por su vocación en este oficio se ha ganado la confianza y el respeto de las personas que lo conocen.

Con más de 60 años de edad y más de 20 años en la Policía Municipal indicó que al principio le costó un poco de trabajo acostumbrarse a estar tanto tiempo expuesto a los fuertes rayos del sol, pero con el tiempo se fue acostumbrando, además de que actualmente hay más apertura y empatía de sus superiores con él y demás compañeros, para que en ratos descansen en la sombra, concluyó.