Visitarían San Luis hasta 100 mil turistas

La titular de Turismo Municipal, Claudia Peralta Antiga, informó que para el próximo Festival San Luis en Primavera y la temporada vacacional de Semana Santa se espera la llegada de más de 100 mil visitantes, así como un incremento de al menos 10 por ciento en la derrama económica respecto al año anterior.

Peralta Antiga detalló que el año pasado la derrama superó los 300 millones de pesos, por lo que para 2026 la proyección es rebasar los 330 millones.

Indicó que aproximadamente el 80 por ciento de los turistas serán nacionales y el 20 por ciento internacionales, consolidando esta temporada como la más alta del año para el sector turístico local.

Entre los principales atractivos destacó la tradicional Procesión del Silencio, reconocida incluso a nivel internacional, así como eventos deportivos como el San Luis Open Challenger.

A ello se sumará la cartelera artística y cultural del festival, que incluirá conciertos, obras de teatro y diversas actividades que se desarrollarán durante toda la Semana Santa.

La funcionaria explicó que la estrategia turística se ha dividido por segmentos: turismo deportivo, religioso, cultural y gastronómico. En el ámbito religioso mencionó actividades como el Callejón del Buche, mientras que en el rubro de experiencias se promoverán recorridos con guías acreditados, como la ruta del mezcal y circuitos gastronómicos.

En materia de inclusión, señaló que se repetirán herramientas como intérpretes de lengua de señas, chalecos sensoriales y servicios de audiodescripción, aunque también se preparan actualizaciones y nuevas dinámicas para ampliar la accesibilidad de los eventos.