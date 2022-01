Viviendas desplazan a las milpas

Poco a poco van desapareciendo los terrenos de cultivo en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez que comienzan a ser sustituidos por la construcción de nuevos fraccionamientos.

Uno de estos es el predio que se ubica en la calle de Negrete muy cerca de la cabecera municipal, el cual a finales del mes de noviembre se comenzó a limpiar y emparejar para este fin mediante maquinaria.

En el predio en mención todavía en el mes de noviembre se sembró alrededor de una hectárea de flor de cempasúchil, cuya cosecha no fue la esperada, ya que esta no floreció bien incluso no logró crecer a su tamaño normal, además de que, durante el resto del año, se cultivaban hortalizas como son lechugas, rábano, brócoli entre otras legumbres.

Cabe señalar que el año pasado en el mes de mayo entró en operación un supermercado que se construyó en otro terreno de siembra que se ubica sobre la misma calle.

Por parte de la Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Soledad se informó que actualmente se encuentran en construcción 50 fraccionamientos, los cuales cumplieron con los requisitos que emite el departamento municipal, y que tienen que pasar por diferentes etapas.