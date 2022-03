Voto obligatorio y candados para evitar intromisión del narco en elecciones, propuestas ante reforma electoral

Si bien no es necesaria una reforma electoral, de cara a las elecciones 2024, debido a que es funcional por la alternancia en los últimos años, de darse la misma, no debe ser "una voz" quien decida los cambios, sino más bien, criterios democráticos, por ejemplo, considerar la segunda vuelta en la elección presidencial, racionalizar el gasto a partidos políticos, mantener sistema de control de los conflictos, voto obligatorio y acciones para desalentar la intromisión del crimen organizado en las elecciones.

Lo anterior corresponde a las valoraciones expuestas en el panel "Reforma Política y Calidad de la Democracia", realizada dentro del XII Encuentro Nacional de Educación Cívica, organizado por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac).

Aunque en la actividad estaba prevista la participación de José Woldenberg Karakowsky, exconsejero presidente del IFE, al final no estuvo presente por cuestiones de salud.

En el inicio del ejercicio, Leonardo Valdés Zurita, expresidente del Instituto Federal Electoral (INE), refirió que cuando había un esquema de partido "hegemónico", se resolvía el control a través de colegios electorales con la Comisión Federal Electoral, dominada por la Secretaría de Gobernación.

"Hemos tenido siempre una confrontación entre un pensamiento que considera que hay que controlar el proceso electoral y otro pensamiento, que considera que las elecciones devén ser el elemento de la legitimación".

A su vez, Luis Carlos Ugalde, expresidente del IFE, dijo que la procedencia de una modificación en la actualidad, puede ser la peor de las ideas, pues representaría un retroceso en el progreso del sistema político electoral del país.

Añadió que es urgente atender la intromisión del crimen organizado en las elecciones, pues cada vez más se documenta su presencia en comicios en el país.

"En México tenemos en la Constitución que el voto es una obligación, pero no se ejecuta ningún tipo de consecuencia en caso de no llevarlo a cabo. Me parece que el voto obligatorio expande la participación, genera una rutina y la rutina con el paso del tiempo, puede ayudar a la participación", valoró.

Lorenzo Córdova Vianello, presidente de Instituto Nacional Electoral (INE), declaró que aunque todavía no es oficial, de presentarse un proyecto de reforma político-electoral, sería la novena iniciativa reformadora en los últimos 45 años en México.

Puntualizó que las conductas fraudulentas provocan que todavía en la actualidad haya "muertos que firman" mecanismos de participación ciudadana, sin embargo, eso no es un problema del sistema electoral, sino del "precario" compromiso democrático de quienes "fraudean las normas".

"Hoy en México los fraudes electorales están erradicados gracias al sistema electoral que tenemos, no así, lamentablemente las conductas fraudulentas. Se dice que hay que hacer una reforma electoral para evitar que los muertos voten. En México, los muertos no votan desde mucho tiempo", asumió.