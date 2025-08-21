Walmart abrirá dos tiendas más en Pozos

La concejal presidenta de Villa de Pozos, Teresa Rivera Acevedo, confirmó que la cadena comercial Walmart construirá dos tiendas en igual número de zonas residenciales de este municipio, lo que consideró como "un paso significativo para el desarrollo económico y social de la región".

Una de las tiendas estará en el fraccionamiento D´Rada, ubicado hacia el noreste de la cabecera municipal y hacia el sur de la localidad de Santa Rita, donde se construye un número importante de viviendas. En esta zona, actualmente, ya existen algunos comercios de abarrotes, tiendas de conveniencia y farmacias.

La otra tienda estaría ubicada en Los Lagos, residencial situado hacia el sureste de la cabecera municipal, sobre el corredor de la carretera 57. En este sector ya existe, al menos, una tienda de conveniencia.

Rivera Acevedo mencionó que ambas tiendas, además de mejorar la calidad de vida de las y los residentes de ambos conjuntos habitacionales y de otros cercanos, quienes tendrán acceso a una mayor variedad de productos y servicios a precios competitivos, también ofrecerán nuevas oportunidades comerciales y de empleo.

