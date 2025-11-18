Will Fowler analiza causas de la Guerra de Tres Años en Archivo Histórico

El Archivo Histórico del Estado y El Colegio de San Luis (Colsan) realizaron la conferencia "La gramática de la Guerra Civil y las causas de la Guerra de Tres Años (1857-1861)", impartida por el historiador Will Fowler, especialista en política y militarismo del siglo XIX mexicano.

Durante la charla, Fowler expuso los factores que detonaron el conflicto entre liberales y conservadores, entre ellos las disputas por el control institucional, el papel del federalismo y las tensiones generadas por la Constitución de 1857. También abordó cómo estos procesos definieron la configuración del Estado laico en México.

La conferencia forma parte del ciclo académico "La Guerra en la Historia de América Latina, del Antiguo Régimen al siglo XX", organizado por ambas instituciones para revisar episodios bélicos que influyeron en la formación política de la región.

El ciclo reúne especialistas en historia latinoamericana y busca ofrecer insumos para el análisis crítico de conflictos que han marcado el desarrollo de distintos países. La sesión con Fowler registró buena asistencia de estudiantes, investigadores y público interesado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí