Xavier Azuara se retira de la contienda interna del PAN

"El PAN va ganar la gubernatura del 2021; esto lo lograremos sumando con la o el candidato que garantice competitividad en la elección que viviremos el próximo año, por ello, he decidido no ir a la contienda interna y sumar al esfuerzo de quien garantice el triunfo", informó el diputado federal Xavier Azuara Zúñiga, quien dio a conocer que no se registrará para la contienda interna del Partido Acción Nacional, en un acto que ha sido analizado y consensado con su equipo de trabajo.

"Acción Nacional necesita generosidad y unidad de cara al 2021, valores que todo el panismo debemos cuidar y que personalmente promoveré durante lo que resta del proceso electoral, debemos tener claro que si nos sumamos, sí ganamos".

El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Xavier Azuara Zúñiga señaló que San Luis Potosí es una de las entidades más competitivas para el PAN, por lo que de este y todos los procesos internos se debe salir más unidos y fuertes que nunca para asegurar el triunfo.

Aclaró que tomó la decisión de no contender ante la responsabilidad de que el PAN gane el próximo año, además de la oportunidad de consolidar un proyecto que abandere la mayoría de la militancia panista, y que eventualmente obtenga el triunfo en las urnas el próximo año.

"El PAN tiene una oportunidad histórica para recuperar el Gobierno del Estado, por lo que debemos consolidar la opción que afiance el triunfo y con generosidad debemos promover la unidad que asegure que en San Luis Potosí se gobierne con los principios de nuestro Partido", dijo.

Xavier Azuara agradeció las muestras de respaldo a toda la militancia que le mostró su apoyo para participar en el proceso interno y les pidió seguir en unidad, respaldado al Partido desde sus municipios, pues los señaló como el motor que llevarán a cualquier perfil al triunfo en el 2021.

Finalmente, aclaró que hay dialogo con todos los aspirantes a la precandidatura y se tendrá un animo de construcción, pues remarcó, la prioridad es que el mejor perfil llegue a la contienda institucional fortalecido con todo el panismo.