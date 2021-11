"Ya no dejen que se las pu***n!!!", dice "Tecmol" en el 25N y desata indignación

osé Luis Romero, excandidato a la gubernatura de San Luis Potosí, publicó un mensaje en redes sociales dirigido a las mujeres, en el cual les pidió no dejar "que se las put**n".

Fue en el marco del Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer cuando Romero Calzada escribió:

"Un saludo a las mamis en el día de la eliminación de la violencia contra la mujer, ya no se dejen que se las puteen!! y saludos a los papis. Hoy me toco venir escoltando el ultimo viaje de los 40500 juguetes que aquí vienen para todos los niños de San Luis Potosí, mi última acción".

Esta publicación generó diversos comentarios, entre ellos uno que descalificó lo expresado por el exabanderado de Redes Sociales Progresistas: "Put**n es violencia verbal, aprende a hablar", escribió una usuaria de nombre Abigail de la Riva, a quien "El Tecmol" le contestó: "Es mi manera de hablar, mami, pero si te ofendí, sinceramente te pido una muy humilde disculpa".

Hasta ahora la publicación de José Luis Romero ha sido compartida 77 veces, posee 327 comentarios y tiene más de 2 mil reacciones en Facebook.