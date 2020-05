Ya son 170 contagiados de Covid-19

San Luis Potosí sumó por quinto día consecutivo una escalada de casos de Covid-19 al registrar en promedio 15 nuevos casos por día; por lo que el estado llegó a 170 y sumó dos muertes más para llegar a 11 defunciones, dio a conocer Mónica Liliana Rangel Martínez, Secretaria de Salud.

En rueda de prensa virtual, la funcionaria alertó que "ciento setenta casos, once defunciones, 18 municipios del estado con registro de casos, incremento de hospitalizaciones, incremento de pacientes críticos, indican que San Luis Potosí no es una isla, estamos en etapa de contagio, lo peor puede estar por llegar, no salgamos, quedémonos en casa".

Miguel Lutzow Steiner, vocero del Comité de Seguridad en Salud, dio a conocer que San Luis Potosí llegó a 170 casos confirmados de 1 mil 994 personas estudiadas, de los que se han descartado 1 mil 773; la cifra de pendientes de estudio es de 51 y la cifra de decesos aumentó a 11.

El vocero oficial explicó que los dos nuevos decesos son de pacientes de Villa de Ramos y de Cerro San Pedro respectivamente, "son un hombre y una mujer, con enfermedades concomitantes de hipertensión, obesidad, diabetes mellitus e insuficiencia renal crónica".

"Los 15 nuevos casos se tratan de 13 hombres y 2 mujeres, 10 son de contagio local, 2 foráneos y 3 se encuentran en investigación para conocer el origen del contagio.

Detalló que permanecen en hospitalización 58 personas; 35 están estables, 17 graves y 6 en estado crítico, y se cuenta con cerca de un 90% de camas Covid disponibles.

Agregó que la estrategia de contención e identificación de migrantes se mantiene con 1 mil 862 inmigrantes en aislamiento, gracias al apoyo de las autoridades ejidales, municipales y jurisdiccionales.