"Yo los perdono, que Dios los bendiga", dice padre de Karla a los presuntos asesinos

"¡Te amo papá!; ¡Te amo hija!", fue la última palabra que cruzó Carlos Felipe Bretherton Díaz de Sandi con su Karla María N., la joven asesinada hace unos días en la capital potosina.

El 18 de agosto pasado, Karla fue agredida a golpes y quemada en diferentes partes del cuerpo por personas desconocidas por la madrugada, más tarde murió al no soportar la gravedad de las lesiones. En la actualidad, la Fiscalía General del Estado (FGE) ya detuvo a cuatro presuntos implicados.

En rueda de prensa, refirió que Jenny Esmeralda N. fue compañera de Karla en una escuela y con quien mantenía una amistad.

Expresó que cuando sucede un hecho como este se acusa al gobierno, o a Dios "los que creemos en Dios", sin embargo, consideró que en este hecho Dios es el ultimo que tiene que ver con esto, pues no hace armas ni pistolas "nosotros los seres humanos somos los que hacemos eso. Nosotros somos los que nos disparamos".

"Que sea el sistema judicial quien los juzgue, que sea la sociedad quien los juzgue. A mí me quitaron algo muy querido, que es un hijo; eso es irreparable... Por el daño que me hicieron a mí... Yo los perdono, que dios los bendiga. Yo no tengo nada en contra de ellos", declaró.

Bretherton Díaz de Sandi agradeció la atención del gobernador Juan Manuel Carreras López, así como de todos los funcionarios de la Fiscalía General del Estado (FGE) que participaron en las labores de investigación.