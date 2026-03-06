logo pulso
SOBRIOS ESPONSALES

SOBRIOS ESPONSALES

"Yo no tengo la culpa de que El Realito falle", revira Galindo

Rechazó que el ayuntamiento busque favorecer al negocio de las pipas como acuso el gobernador

Por Rolando Morales

Marzo 06, 2026 02:10 p.m.
A
Enrique Galindo Ceballos/Foto: Omar Hernández-Pulso

Enrique Galindo Ceballos/Foto: Omar Hernández-Pulso

El alcalde de Enrique Galindo Ceballos rechazó la versión del gobernador Ricardo Gallardo Cardona sobre que en diversas colonias de la capital no se suministra agua para favorecer un supuesto negocio de pipas particulares, y aseguró que el reparto mediante estos vehículos responde únicamente a las fallas en el sistema de abastecimiento.

El edil señaló que en las últimas semanas la ciudad enfrentó cerca de 15 días sin suministro del acueducto de El Realito, situación que afecta entre 35 mil y 45 mil viviendas, por lo que el uso de pipas es una medida necesaria para garantizar el acceso al agua.

"Hay una lucha permanente por mantener a la gente con el vital líquido y eso no se hace de otra manera más que con pipas", afirmó.

Explicó que tras la reanudación del flujo de agua hace apenas unos días, la actividad de pipas ha disminuido; sin embargo, advirtió que no existe certeza de que el sistema continúe funcionando de manera constante.

Galindo Ceballos puntualizó que la operación técnica, jurídica y administrativa del acueducto corresponde a la Comisión Estatal del Agua (CEA) y no al Interapas, por lo que el municipio debe reaccionar con medidas emergentes cuando se presentan fallas.

Además, recordó que recientemente siete pozos estuvieron fuera de operación, lo que incrementó los costos y el esfuerzo financiero para restablecer el suministro, mientras que en las zonas afectadas se distribuye agua de manera gratuita.

El alcalde reconoció que podrían existir malas prácticas aisladas en el uso de pipas, pero descartó que exista un esquema organizado para lucrar con la falta de agua.

"Voy a diferir en este planteamiento. Yo no tengo la culpa de que El Realito falle... mientras siga fallando, desgraciadamente va a seguir habiendo pipas", concluyó.

