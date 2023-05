Yo no voy a aportar al PAN para que otros se lo lleven a gastar en cantinas: Aguilar Hernández

El diputado Juan Francisco Aguilar Hernández reconoció que no ha pagado las cuotas al Comité Directivo Estatal del PAN, pero justificó que ello se debe a que no hay transparencia en el ejercicio de los recursos y recalcó que "o no voy a aporta al PAN para que otros se lo lleven a gastar en cantinas".

El legislador indicó que el partido se niega a transparentar el recurso público que ejerce y castiga constantemente a los comités municipales, a quienes no les entrega sus prerrogativas y sufren hasta para pagar la renta de algunos comités.

"Efectivamente he pagado parcialmente mis cuotas, la parte que corresponde al grupo parlamentario del PAN la he liquidado en tiempo y forma y pueden constatarlo con mis coordinadores que he tenido; y mi negativa tiene que ver con la falta de transparencia del recurso público en el partido estatal", enfatizó.

El legislador indicó que no hay fecha fatal para pagar sus cuotas; puede hacerlo antes de la campaña si decide participar, o bien, hasta que cambie la administración del comité.