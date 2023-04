Yolanda: costurera, artesana y artista

Aprendió a coser los vestidos de sus muñecas a la edad de 13 años con sólo ver cómo su mamá elaboraba la ropa de la familia, Yolanda Marichi Barrera se interesó en la costura, la cual nació al principio como un gusto, pero que ahora, después de más de 50 años se convirtió en su sustento de vida.

Durante su juventud, siendo estudiante, Yolanda empezó a confeccionar sus propias prendas de vestir, las de sus vecinas, así como de sus compañeras de Universidad, donde cursó la licenciatura en Contaduría.

Posteriormente se casó y al tener hijos, se dedicó más de lleno a esta actividad.

En aquel tiempo inició haciendo trabajos para sus conocidos, después se hizo de un local en el Centro Histórico y actualmente cuenta con su propio taller de costura en la calle Matehuala 776 A, de la colonia Fresnos, un lugar en el que además la gente puede encontrar muñecas inspiradas en personajes de series de televisión, bolsos, así como pinturas, este último, fruto de otro de sus pasatiempos preferidos.

Platicó que desde la primera vez, se interesó por emplear las técnicas manuales y mecánicas para confeccionar y coser prendas y con el tiempo fue adquiriendo más práctica, pues realizaba desde una blusa hasta un vestido de XV años o de novia. Hoy, sin embargo, ya sólo se dedica a arreglar cualquier tipo de prenda de vestir, y en sus ratos libres sus manualidades.

“Desde chica me gustó coser, me gustaba jugar mucho con muñecas, y empecé a hacerles sus vestidos, como me gustaba mucho las manualidades también hacía mis muñecas, ahorita es lo que hago cuando no tengo ropa que arreglar, hago mis muñecas y bolsas”.

A más de 50 años, conserva la primera máquina de coser que le obsequió su madre, la cual señala, pese al paso de los años y la incorporación de nuevas máquinas como son las industriales, sigue utilizándola.

“Mi Singer viejita que me regalo mi mamá la sigo utilizando, me fui haciendo de una máquina Over industrial”, dice.