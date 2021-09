Zapateros de Reforma, en la incertidumbre

Los zapateros que se ubican en la calle Reforma, donde estaba el puente peatonal recién eliminado de la zona, no saben que pasará con ellos por el proyecto que tiene el Ayuntamiento para el lugar.

José Asunción García Hernández en su representación manifestó que él tiene 35 años trabajando y manteniendo a su familia del oficio y que su papá tenía 60 años en el lugar.

"No sabemos si vamos a ser reubicados, si nos vamos a mantener en nuestra área de trabajo, todo por el proyecto que se habla hará el municipio, pero nadie se ha acercado a informar de lo que pasará" explicó.

"Anoche que me quedé a dormir en mi zona de trabajo para cuidarla y más porque ninguna autoridad municipal ha venido a decirnos cuál es el proyecto que tienen, aunado a que si empiezan a trabajar nos va a quitar de la zona y no sabemos a dónde nos van a mandar" indicó.