10 datos sobre el origen y tradición de los Árboles de Navidad

¡Ya es Navidad! Bueno, casi... Por fin, después de un año tan caótico como lo fue este 2020, llega la gran y esperada celebración de fin de año. Aunque esta Navidad será diferente, pues aún se deben evitar las reuniones y fiestas por la emergencia sanitaria causada por el coronavirus, aún entre cada familia se puede sentir el espíritu navideño al poner el tradicional árbol de Navidad.

Si eres de los que, desde pequeños, ansiaba cada diciembre poner con entusiasmo el árbol lleno de luces, esferas y demás adornos, checa estos 10 datos curiosos y asombrosos sobre los árboles de Navidad que en "De10.mx" de EL UNIVERSAL traemos para ti.

¿Cuál es el origen de la Navidad?

Sin Navidad no hay árbol de Navidad, por lo que para entenderlos mejor es necesario explicar el origen de esta fecha.

Comúnmente la Navidad es celebrada por el catolicismo como el nacimiento de Jesús, sin embargo, en la biblia no se especifica que ese día sea el verdadero cumpleaños del hijo de Dios.

Según diversos historiadores, se celebra esa fecha porque los primeros cristianos la eligieron, pues coincide con la festividad romana "Natalis Solis Invicti", una fiesta pagan de la Antigua Roma que veneraba a los dioses solares. Así, la celebración de la religión iba a ser aceptada más fácil entre los paganos si era el mismo día: 25 de diciembre.

Una de sus tradiciones para los dioses del sol era decorar un árbol con frutas y velas, para asegurar el regreso de los días soleados y buena cosecha, pues era un símbolo de fertilidad y regeneración.

La Navidad como la conocemos se dice que comenzó a celebrarse desde el año 336 d. C., después de que el entonces emperador romano Constantino I se convirtió al cristianismo.

1. En Polonia los árboles de Navidad cuelgan del techo. Esta tradición viene de la época medieval cuando, según la leyenda, un monje trataba de explicarle a los paganos la Santísima Trinidad con ayuda de un árbol invertido. Actualmente a esta costumbre se le conoce como pod?azniczek.

2. Edward Johnson fue el primero en poner luces en el árbol de Navidad. El amigo y colega de Thomas Edison, Edward Johnson, fue el primero en cambiar las velas debajo del árbol por luces eléctricas en 1882. Las luces se produjeron en masa en 1890.

3. Antes se les prendía fuego a los árboles de Navidad. Por el año de 1510, se acostumbraba decorar un árbol de Navidad con flores de papel y cantar y bailar a su alrededor. Después de este ritual se les prendía fuego hasta que se consumiera por completo.

4. Los romanos fueron los primeros en utilizar abetos como árbol de Navidad. Primero se utilizaban árboles de hoja perenne y después se hizo común el uso de abetos para celebrar el nacimiento de Cristo entre los romanos.

5. Los primeros árboles de Navidad artificiales eran de alambre y plumas de ganso. Los árboles artificiales se crearon desde 1880 como respuesta a la deforestación que había en Alemania. Fue ahí donde se hicieron árboles falsos con plumas de ganso coloradas y añadidas a un alambre.

6. El Vaticano tuvo su primer árbol de Navidad hasta 1982. Antes de la llegada del Papa Juan Pablo II el vaticano rechazó la tradición de poner un árbol de Navidad. Ahora y desde 1982 un árbol posa junto al tradicional pesebre.

7. Antes los árboles de Navidad eran decorados con comida. Antes del siglo XVIII, los árboles de Navidad eran decorados con comida como manzanas y nueces.

8. Los árboles de Navidad toman agua. Aunque esté cortado no significa que esté muerto. Así como las rosas que se ponen en un jarrón, un árbol después de ser talado puede consumir hasta un litro de agua diario en su primera semana.

9. Los árboles de Navidad tardan casi una década en crecer. En promedio un árbol de 200 centímetros tarda entre 8 y 10 años en crecer. Por cada uno que se corta, se plantan 3 más.

10. Los árboles de Navidad son reciclables. Después de que pasó la Navidad, la mayoría de los árboles se convierten en abono. También pueden ser enterrados para evitar la erosión del suelo o triturados y colocados en los caminos.