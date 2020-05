Actividades que puedes hacer con tu mamá durante aislamiento

Tenemos muy claro que madre solo hay una y es esa persona que soportó de todo mientras crecías: las llegadas tarde después de una fiesta, tus malas calificaciones en la escuela (si es que tenías), entre otras cosas. Y es que en el Día de las Madres, tener actividad juntas las hará sentirse más cercanas y así podrás celebrar este día con mucho amor.

Por ello, hemos elegido las mejores actividades que podrás realizar con tu mamá en este día y así unirse más. No olvides que cualquier procedimiento estético, así como procedimiento de belleza tendrás que probarlo antes para descartar cualquier reacción alérgica. Y no lo olvides, pasa un día increíble a lado de tu persona favorita. ¡Feliz Día de las Madres!

Cuidar las uñas

El cuidado de las uñas es algo que pueden hacer en pareja, pues es una actividad que se puede realizar en casa sin ningún problema. Incluso, para hacer de esta una actividad única, pueden comprar los utensilios necesarios en conjunto. Entre la lima, el cepillo para las uñas y el aceite que remueve la cutícula surgirá una de las mejores pláticas con mamá. No olvides comprar su esmalte favorito y pasar un día lleno de belleza.

Mascarillas

Las mascarillas son algo fundamental en nuestra vida diaria.. Si decides hacer rutinas de skin care con tu mamá, algo que debes de tener muy presente es que la piel es diferente y cada cutis necesita cuidados especiales. Pueden iniciar con algo muy sencillo como mascarillas que quitan los puntos negros, seguir con algo completamente natural como algunas mascarillas hechas con arroz que ayudan mucho a desinflamar el rostro.

Cuidado del pelo

El cuidado capilar, puede ser algo que lleve tiempo y esfuerzo pero siempre con ayuda de alguien más el cuidado de tu melena será totalmente satisfactorio. Para cuidar su cabellera, hay muchas opciones naturales que tu mamá seguro encontrará satisfactorias. La aplicación de sábila, aceite de coco, y hasta keratina las beneficiará mucho.

Tutoriales de maquillaje y peinados

Si lo que buscas es que tu mamá aprenda a usar redes sociales, esta es la mejor oportunidad para mostrarle los mejores tutoriales de maquillaje. Las Beauty Bloggers y las influencers pueden ser tus mejores aliadas para lograr una nueva imagen para ambas.

Una nueva vida al clóset

Si ustedes dos son de las que aman las manualidades esta actividad les cae "como anillo al dedo", pues pueden hacer múltiples cosas con muy poco, ya sea como pintar chamarras, crear nuevos pasadores con botones y hasta pintar tus tenis sin necesidad de gastar demasiado. Estas actividades incluso puedes hacerlas con niños y pasar momentos agradables en familia

Cambiar el entorno de tu hogar

Algo que pueden iniciar como un bonito proyecto para que las dos se puedan conocer más es cambiar la decoración de un espacio en su casa. La elección de estilos, colores y hasta muebles les hará saber que, aunque son muy diferentes en cuestión de gustos, son capaces de hacer una mancuerna perfecta para dar ese toque que tanto falta en algún lugar de sus casas. Pueden empezar con algo sencillo como su jardín o un pequeño espacio en la sala. De esa manera, las hará más unidas.

Recuerda que tu mamá valorará cada segundo que pasen juntas, por ello, en este día, consiéntela y pasen un día lleno de risas y sorpresa.