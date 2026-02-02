MAURICIO RECIBE EL BAUTISMO

Mauricio Labastida Álvarez recibió el primer sacramento de la Iglesia, en la parroquia de San Agustín del Pedregal.

La acompañaron sus papás: Mauricio Labastida y Sofía Álvarez.

Al igual, su hermana Ana Victoria Labastida Álvarez, sus abuelitos, tíos, primos y amistades.

Sus padrinos: Jerónimo Labastida y María José Macías se comprometieron a cuidar de él.

El presbítero Salvador González Vásquez explicó a los papás y padrinos del niño el significado del bautismo y los invitó a educarlo con valores que lo formen como una persona de bien.

Enseguida, derramó sobre las sienes del pequeño el agua bendita del Río Jordán, para, así bautizarlo e ingresara a la familia de Cristo.

Al final de la ceremonia, la selecta concurrencia les felicitó.

Enseguida, se ofreció una espléndida recepción, donde Mauricio y Sofía con sus hijos Mauricio y Ana Victoria compartieron con sus invitados instantes de ¡gran felicidad!