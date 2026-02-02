MAURICIO RECIBE EL BAUTISMO
FAMILIA Y AMIGOS CELEBRAN FELICES
Galeria
Mauricio Labastida Álvarez recibió el primer sacramento de la Iglesia, en la parroquia de San Agustín del Pedregal.
La acompañaron sus papás: Mauricio Labastida y Sofía Álvarez.
Al igual, su hermana Ana Victoria Labastida Álvarez, sus abuelitos, tíos, primos y amistades.
Sus padrinos: Jerónimo Labastida y María José Macías se comprometieron a cuidar de él.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
El presbítero Salvador González Vásquez explicó a los papás y padrinos del niño el significado del bautismo y los invitó a educarlo con valores que lo formen como una persona de bien.
Enseguida, derramó sobre las sienes del pequeño el agua bendita del Río Jordán, para, así bautizarlo e ingresara a la familia de Cristo.
Al final de la ceremonia, la selecta concurrencia les felicitó.
Enseguida, se ofreció una espléndida recepción, donde Mauricio y Sofía con sus hijos Mauricio y Ana Victoria compartieron con sus invitados instantes de ¡gran felicidad!
no te pierdas estas noticias
Dalái lama gana su primer Grammy en la categoría de audiolibro
EFE
El líder espiritual del budismo tibetano se alza con un histórico premio en los Grammy
Papa León XIV preocupado por tensiones entre Estados Unidos y Cuba
El Universal
Trump y Díaz-Canel se enfrentan en medio de acusaciones y presiones económicas.