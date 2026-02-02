MATEO CRISTO EN SU CORAZÓN

Mateo Esquivel Méndez reafirmó su amor a Dios, al efectuar con alegría su primera comunión.

Acompañado de sus papás:Jorge Esquivel y Verónica Méndez llegaron a la parroquia San Agustín del Pedregal, donde se llevó a cabo la celebración.

Estuvieron seres queridos y amistades, quienes compartieron con él este día especial.

El niño invitó de padrino a su tío Héctor Méndez.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El presbítero Salvador González Vásquez dirigió un emotivo mensaje al pequeño, sobre este sacramento.

Así, emocionado, Mateo recibió el cuerpo y la sangre de Cristo, a través de la hostia y el vino consagrados en la Eucaristía.

Al finalizar la ceremonia, los invitados lo ovacionaron.

Enseguida, celebró con sus invitados en un cálido festejo.