MATEO CRISTO EN SU CORAZÓN
RECIBE LA HOSTIA CONSAGRADA EN LA EUCARISTÍA
Galeria
Mateo Esquivel Méndez reafirmó su amor a Dios, al efectuar con alegría su primera comunión.
Acompañado de sus papás:Jorge Esquivel y Verónica Méndez llegaron a la parroquia San Agustín del Pedregal, donde se llevó a cabo la celebración.
Estuvieron seres queridos y amistades, quienes compartieron con él este día especial.
El niño invitó de padrino a su tío Héctor Méndez.
El presbítero Salvador González Vásquez dirigió un emotivo mensaje al pequeño, sobre este sacramento.
Así, emocionado, Mateo recibió el cuerpo y la sangre de Cristo, a través de la hostia y el vino consagrados en la Eucaristía.
Al finalizar la ceremonia, los invitados lo ovacionaron.
Enseguida, celebró con sus invitados en un cálido festejo.
