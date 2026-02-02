logo pulso
MATEO CRISTO EN SU CORAZÓN

RECIBE LA HOSTIA CONSAGRADA EN LA EUCARISTÍA

Por Maru Bustos PULSO

Febrero 02, 2026 03:00 a.m.
A

Mateo Esquivel Méndez reafirmó su amor a Dios, al efectuar con alegría su primera comunión.

Acompañado de sus papás:Jorge Esquivel y Verónica Méndez llegaron a la parroquia San Agustín del Pedregal, donde se llevó a cabo la celebración.

Estuvieron seres queridos y amistades, quienes compartieron con él este día especial.

El niño invitó de padrino a su tío Héctor Méndez.

El presbítero Salvador González Vásquez dirigió un emotivo mensaje al pequeño, sobre este sacramento.

Así, emocionado, Mateo recibió el cuerpo y la sangre de Cristo, a través de la hostia y el vino consagrados en la Eucaristía.

Al finalizar la ceremonia, los invitados lo ovacionaron.

Enseguida, celebró con sus invitados en un cálido festejo.

