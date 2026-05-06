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¡AL AGUA!

¡AL AGUA!

Por Maru Bustos PULSO

Mayo 06, 2026 03:00 a.m.
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A fin de celebrar el Día del Niño, el Andes International School llevó a cabo una estupenda "Fiesta Acuática".

El evento, reunió en una mañana multicolor a los alumnos de primaria, quienes expresaron su alegría y emoción por el festejo.

La serie de atractivos les agradaron.

Participaron en juegos, concursos y recreación acuática.

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Así, la mañana transcurrió con gran entusiasmo.

Eso sí, ¡qué energía!

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