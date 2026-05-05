ALEGRÍA Y EMOCIÓN
DIVERTIDO FESTEJO DEL DÍA DEL NIÑO
Galeria
Los niños que se reunieron en una estupenda celebración para conmemorar su día, vivieron una tarde intensa, de acción y diversión.
En sus rostros, grandes sonrisas de alegría; se encontraron con una serie de atractivos que les permitieron pasarla de lo mejor.
Eso sí, demostraron que, para correr, saltar, jugar, gritar y lanzar porras, ¡nadie como ellos!
La atmósfera multicolor, para disfrutar ¡al máximo!
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