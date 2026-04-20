XIMENA FESTEJA SUS 15 AÑOS

Ximena Castillo Rodríguez participó en una emotiva ceremonia de acción de gracias, para celebrar sus 15 años.

Luis Edgar Castillo Hernández y Josefina Rodríguez Rodríguez compartieron con su hija la felicidad que le embargó.

Con ella, sus hermanos Andrea y Marcelino Castillo Rodríguez, así como sus abuelitos María de las Nieves Hernández Chavarría, Juan Rodríguez y Josefina Rodríguez Torres, tíos, primos y amigos.

También la acompañaron sus padrinos: Gerardo Ulibarri de la Rosa y Dolores Rodríguez Rodríguez.

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Al igual, sus chambelanes: Alfredo, Daniel, Emiliano y Leonardo.

El sacerdote celebrante dirigió un mensaje, en la emotiva celebración, que se efectuó en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario.

Al concluir la Misa, en una estupenda recepción, Ximena compartió horas de ¡gran alegría! con sus invitados.