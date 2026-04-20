logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Padre Guilherme celebra misa techno en Plaza de Mayo por papa Francisco

Fotogalería

Padre Guilherme celebra misa techno en Plaza de Mayo por papa Francisco

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Status

XIMENA FESTEJA SUS 15 AÑOS

ATMÓSFERA multicolor

Por Maru Bustos PULSO

Abril 20, 2026 03:00 a.m.
A

Galeria

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

Ximena Castillo Rodríguez participó en una emotiva ceremonia de acción de gracias, para celebrar sus 15 años.

Luis Edgar Castillo Hernández y Josefina Rodríguez Rodríguez compartieron con su hija la felicidad que le embargó.

Con ella, sus hermanos Andrea y Marcelino Castillo Rodríguez, así como sus abuelitos María de las Nieves Hernández Chavarría, Juan Rodríguez y Josefina Rodríguez Torres, tíos, primos y amigos.

También la acompañaron sus padrinos: Gerardo Ulibarri de la Rosa y Dolores Rodríguez Rodríguez.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Al igual, sus chambelanes: Alfredo, Daniel, Emiliano y Leonardo.

El sacerdote celebrante dirigió un mensaje, en la emotiva celebración, que se efectuó en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario.

Al concluir la Misa, en una estupenda recepción, Ximena compartió horas de ¡gran alegría! con sus invitados.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Padre Guilherme celebra misa techno en Plaza de Mayo por papa Francisco
Padre Guilherme celebra misa techno en Plaza de Mayo por papa Francisco

Padre Guilherme celebra misa techno en Plaza de Mayo por papa Francisco

SLP

AP

El evento combinó ritmos techno y temáticas religiosas en un homenaje al líder católico fallecido en 2025.

Miles de cerezos en flor ofrecen un respiro a los ucranianos en medio de la guerra
Miles de cerezos en flor ofrecen un respiro a los ucranianos en medio de la guerra

Miles de cerezos en flor ofrecen un respiro a los ucranianos en medio de la guerra

SLP

EFE

El festival incluye actividades para todas las edades y recauda fondos para soldados en el frente.

UNIÓN Y ARMONÍA
UNIÓN Y ARMONÍA

UNIÓN Y ARMONÍA

SLP

Maru Bustos

"140 AÑOS CANTANDO JUNTOS"

ASAMBLEA NACIONAL EXASAC
ASAMBLEA NACIONAL EXASAC

ASAMBLEA NACIONAL EXASAC

SLP

Maru Bustos

ELIGEN NUEVAS DIRECTIVAS